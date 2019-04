S.D. Eibar Mendilibar: «Sin jugar bien, el Madrid tiene ocasiones y las aprovecha» Mendilibar durante el partido frente al Real Madrid. / EFE Mendilibar lamentaque la lesión de Ramis fue clave al no tener recambio por las bajas DV Sábado, 6 abril 2019, 22:07

José Luis Mendilibar no estaba contento en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. El entrenador del Eibar aseguró que fue clave en la derrota la lesión de Iván Ramis, ya que estaba sin defensas en el banquillo para sustituirle por culpa de las lesiones, y aseguró que Fabián Orellana «hizo un poco el indio» cuando saltó al césped del coliseo blanco.

«La lesión de Ramis nos ha trastocado todo. Si hubiésemos tenido otro central en el banquillo, habría sido cambiar pieza por pieza pero hemos tenido que sacar un jugador de centro del campo y reubicarle en la defensa».

Incidió en que favorecidos por la baja de Ramis, «ellos comenzaron a llegar más al área y lo hemos echado en falta en el centro de la defensa, porque nos ha costado más defender los centros laterales. Al final nos metieron dos goles y pudieron ser más», añadió.

El resultado no trastoca los objetivos del Eibar que, aseguró Mendilibar, son «primero asegurar la permanencia y luego, intentar quedar lo más arriba posible».

«Te van desgastando»

El técnico armero destacó que «el Real Madrid aun no jugando bien» tiene sus ocasiones y al final las aprovecha. «Sabes que van a tener sus ocasiones. Ellos te van desgastando a su ritmo y lo saben aprovechar. La lesión de Iván Ramis les facilitó la labor ofensiva aunque los goles han sido más fallo nuestro porque no te pueden marcar con dos centros al área».

Su equipo titular quedó marcado por unas molestias en el calentamiento de Pedro León: «Notó que se le cargaba el sóleo y decidimos que era mejor no arriesgar. Se ha retirado a tiempo y creo que no está lesionado. Era normal que se cargase tras mucho tiempo sin poder jugar».

Y dejó un recado a Orellana: «Fabián está haciendo una buena temporada pero hoy no ha estado bien; ha hecho un poco el indio cuando ha jugado. No le puse de inicio porque estaba cargado tras dos partidos seguidos. Cuando salió no estuvo bien, así que quizás el que no estuvo acertado fui yo por ponerle».

Marc Cardona «Europa se complica pero quedan puntos»

«Sabemos de la dificultad que tiene jugar en el Bernabéu. El partido se nos ha puesto de cara con mi gol, en la primera mitad hemos estado juntos y aguantando, pero en el segundo tiempo, tras su primer tanto, nos hemos venido atrás. Sabíamos que iban a apretar y al final nos vamos de vacío. Es complicado, pero todavía quedan 21 puntos, por lo que intentaremos alcanzar Europa hasta el final. Pedro León se lesionó en el calentamiento, y Mendilibar y me ha dicho que me cambiara. He entrado en frío».

Nacho «Aunque se diga que no, los pitos afectan»

«Motivación no nos falta porque defender la camiseta del Real Madrid tiene un compromiso. Pero no estamos acostumbrados a no jugarnos nada a estas alturas de temporada. Afrontas partidos cada semana sin nada en juego y cada vez es más difícil. Aunque se diga que no, los pitos siempre afectan. Somos humanos y nos gusta que la afición esté con nosotros. Este campo es exigente y solo podemos trabajar para devolver la confianza a la gente y que confíen en nosotros otra vez».