«Jugamos contra el mejor equipo de la competición», afirma Fran Escribá

J.A.REMENTERIA EIBAR. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El Zaragoza lo tiene claro, quiere aprovecharse del gran momento que atraviesa para lograr los tres puntos que se juegan esta noche, a partir de las 21.00 horas en Ipurua ante el Eibar. Su entrenador Fran Escribá considera al Eibar el mejor bloque de la categoría, un equipo hecho para el ascenso, pero no renuncia a dar la campanada en el estadio armero. «Vamos con la idea de ganar, quiero estos tres puntos», sentenció ayer el entrenador delZaragoza. El cuadro mañó está a ocho puntos del play off, no descarta, aunque sabe que es complicado y no quiere relajarse, luchar hasta el final por ese logro . «Me niego a pensar en nada más, aunque es bueno que la afición se agarre a ilusiones remotas».

«Vamos con la idea de ganar, pero jugamos contra el hasta ahora mejor equipo de la competición, un equipo hecho para el ascenso, aunque no atraviese una buena racha. La dificultad es máxima, pero repito que nuestra idea es ganar aprovechando nuestro momento. Estamos bien y fuertes», afirmaba Escribá. Evolución del equipo. «Hemos tenido de todo, pero hemos evolucionado y nos hemos ido acercando a lo que yo quería. Ahora estamos cerca y competimos muy bien. Concedemos mucho menos. La mejoría colectiva ha coincidido con la mejoría individual de varios jugadores y nunca sabes lo que ha sido primero, pero no podemos bajar el nivel ni un ápice», hablaba de su equipo. A juicio de Escribá, «el Eibar junto al Alavés es el que mejor funciona como equipo. Es un bloque. Es un equipo muy bueno en todos los aspectos. Jugamos contra el líder y los favoritos son ellos. Es un equipo con mucha experiencia, hecho para subir, y sabe manejar la ansiedad. En esta categoría cuesta ganar y todos los de arriba están teniendo dificultades en estas jornadas finales. No creo que el Eibar esté en un mal momento, pese a algunos resultados que han tenido, pero nosotros debemos aprovechar nuestro grado de confianza. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. Quiero estos tres puntos».