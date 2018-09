S.D. Eibar Mendilibar no quiere errores y busca el triunfo ante el colista Leganés José Luis Mendilibar no quiere que su equipo se relaje ante el Leganés. / Reuters «A ver si no erramos porque desde que ha empezado la liga en todas las jornadas cometemos alguno», afirma el técnico J. A. REMENTERÍA Viernes, 21 septiembre 2018, 14:40

José Luis Mendilibar ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para analizar la actualidad en clave armera. El técnico de Zaldibar tiene a veinte jugadores disponibles para recibir este sábado a las 16.15 horas en Ipurua al Leganés. Salvo Pedro León y Jordi Calavera, todo el plantel está en disposición de jugar ante el colista y, a priori, rival en esa teórica lucha por la permanencia. Los armeros juegan su tercer partido en cas,a donde han perdido uno y ganado otro, y esperan encadenar otra victoria y seguir en la senda de las buenas sensaciones. Bigas y Orellana, que la pasada jornada aún estaban en la enfermería, están disponibles.

Mendilibar no entiende que en la quinta jornada se hable ya de una final: «Para mí una final es en el último partido cuando te juegas el ser o no ser. No creo que sea esa máxima realmente fundamental aún». El preparador armero destaca ante todo que «no debemos cometer errores» y tiene sus razones: «En todos los partidos desde que hemos empezado la liga cometemos algún error que nos cuesta caro. Espero que en esta ocasión no pequemos de lo mismo. A nosotros un error nos hace daño y, luego, nos pesa como una losa».

«No me vale la posesión del balón sin hacer daño»

El técnico armero considera que estarán más cerca de la victoria si «presionamos, si estamos cerca de su portería, si hacemos ocasiones es, entonces, cuando podremos ganar o tendremos más opciones. No me vale la posesión del balón sin hacer daño. Vamos a intentar hacer nuestro fútbol, no debemos contagiarnos del fútbol lento, hemos de hacer daño al rival. Tenemos que ser duros defensivamente y arriba, con los mimbres que tenemos, seguro que hacemos daño. No podemos dejar que nos tiren y nos sorprendan».

Rotaciones

Mendilibar anuncia que habrá rotaciones en las tres partidos que afronta ante el Leganés (mañana), Espanyol (martes en Cornellá) y Sevilla (sábado que viene en Ipurua): «Nosotros somos un equipo que lo damos todo en cada partido, pues, tendremos que hacer cambios».

Los veinte jugadores llamados para recibir al Leganés son: Riesgo, Dmitrovic, Rubén Peña, Arbilla, Ramis, Paulo Oliveira, Bigas, Cote, Cucurella, Escalante, Sergio Alvarez, Diop, Jordán, Orellana, Marc Cardona, Pere Milla, Enrich, Kike García, Charles y De Blasis.