S.D. Eibar José Luis Mendilibar: «Este año tengo una plantilla más a mi gusto, con los jugadores que quería» José Luis Mendilibar, junto a una pizarra magnética en el campo de Atxabalpe, lugar de entrenamiento del Eibar. / MORQUECHO El técnico de Zaldibar no teme quedarse corto con 23 jugadores: «Es la cifra ideal, y si hacen falta más, tiraremos del filial» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Domingo, 9 septiembre 2018, 09:10

Los 14 años que lleva en Primera le han servido para ganarse la consideración de veterano en la categoría. También para saber elegir a los que quiere tener a su lado para afrontar de nuevo el reto de mantener al Eibar en lo más alto. Y para ello ha apostado por quedarse con el grueso del plantel que catapultó al club armero a la novena plaza la temporada pasada. Se ha quedado con los que quería y ha fichado lo que necesitaba, y eso le da confianza.

- Cuarto año en el Eibar. ¿El más difícil todavía?

- Empezamos la temporada con una plantilla más a mi gusto en cuanto a que ha habido menos cambios que en temporadas anteriores. Hemos mantenido mucha gente y quizás se note que yo llevo bastante tiempo para que 15 jugadores sigan. A última hora ha habido bastantes cambios, con tres salidas y dos entradas, pero nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos todos.

«Al mantener el bloque, nos conocemos todos y sabemos de qué pie cojeamos»

- Nunca ha concluido cuatro años en un mismo equipo...

- Espero que a la tercera sea la vencida y de aquí no me echen. En Osasuna y Valladolid me echaron al cuarto año y espero que esa estadística se rompa aquí. Espero que sea buen año. Yo al menos estoy contento con la gente que tenemos y quiero contar con todos. Va a ser duro, pero soy optimista.

- ¿Percibe más exigencia y más nervios?

- Nos acostumbramos a todo. Comemos dos días caviar y ya creemos que hay que comer caviar todos los días. Leer que ha sido el peor inicio de temporada cuando solo habían pasado dos jornadas te deja perplejo. Solo podemos prometer que vamos a pelear como siempre. Han entrado nuevos equipos, como entró el Eibar en su momento, pero no podemos pensar que va a ser más fácil, porque algunos con más cartel que nosotros ya se fueron.

- Los ánimos se han calmado tras la victoria en el derbi.

- Al menos hemos podido disfrutar de un parón más tranquilo, pero ni antes estaba todo perdido ni ahora hay nada ganado. Por un partido o cuatro no se puede predecir cómo va a ser el año.

«Si hay lesiones para eso está el Vitoria. Parece que nunca miramos al filial»

- Fue su victoria cien en Primera en 325 partidos, en los que ha sufrido 139 derrotas y 86 empates.

- No sabía que era la victoria cien. Me ha costado muchos años llegar a esa cifra. Más de 300 partidos. Debo ser de los entrenadores malos, porque hay más derrotas y empates que victorias. Cuando empiezas en esto, crees que es para poco tiempo, pero te vas quedando y ahora te miran como a uno de los veteranos. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Hemos quedado primeros en todas las categorías y solo me queda estar primero en Primera.

- Se ha quedado con 23 efectivos, el número que quería. ¿También los jugadores que quería?

- Sí y esa cifra es la ideal. Uno más parece una tontería, pero es uno más que se queda fuera de la convocatoria. Tenemos dos por puesto, más un extremo o media punta más. Creo que nos hemos quedado bien, aunque estaremos un tiempo sin Pedro.

- ¿No teme quedarse corto?

- Para nada. No quiero tener el armario lleno. Quiero poder contar con todos los que estén. Si hay lesiones, para eso está el Vitoria. Parece que nunca miramos abajo. El filial está para ayudarnos.

- Pero esta semana ha habido seis lesionados en un plantel de 23.

- Afortunadamente, nos ha pillado en el parón. No consideraría lesionado a Sergi, sino tocado, y espero que llegue muy bien al siguiente partido. Kike la semana que viene empezará a entrenar con el grupo. Los demás es más complicado que lleguen, pero estamos bien. Prefiero tener 18 jugadores que 25.

«Es importante renovar a los que están porque siempre es más caro traer de fuera»

- Garagarza indicó que la intensidad del trabajo diario puede tener mucho que ver con la plaga de lesiones musculares.

- Seguro, pero prefiero entrenar con intensidad y exigiéndoles el máximo, que entrenar a medias. Pienso que se compite como se entrena. Entre 23 tendremos 11 para jugar y tres para cambiar. Con eso vale.

- ¿Lo de Pedro León ha dolido más que el año pasado?

- A mí me resultó más duro el año pasado. Pasó por el quirófano porque le dijeron que si se hacía una limpieza en esa rodilla estaría mejor, y fíjate, de una limpieza pasamos a ocho meses lesionado. Este año ha tenido una lumbalgia que ha derivado en una hernia, pero creemos que no será para mucho más de dos meses. Esperemos que para antes de Navidades pueda estar al menos entrenando con el grupo.

- ¿Preocupa que Ramis ni siquiera haya empezado a competir?

- Había hecho la pretemporada muy bien, pero se lesionó justo en el último partido en Alemania y eso sí nos ha roto los esquemas, pero si está para 14 partidos y hace 12 buenos, con eso me vale, porque son muchos puntos.

Criba definitiva

- El club se ha desprendido de jugadores que no contaban desde que llegaron. ¿Satisfecho?

- Estoy contento del comportamiento de los que han salido. No han tenido ni una mala palabra. Si se hubiesen quedado, serían considerados igual y así se lo hice saber a Bebé y Gálvez. Lo de Yoel era diferente.Es un buenazo, un tío de la leche y se le veía triste cuando no jugaba. El club quería que siguiera, se le ha renovado y se le ha cedido.

«No podemos ser peor tratados por no ser de capital de provincia. Jugamos la misma Liga»

- El adiós de Alejo también estaba cantado. ¿Vino ya con la idea de irse después de Girona?

- Sí, pero no creo que fuera por lo que pasó en Girona. Lo que me decía era que quería jugar todo y eso no se lo podía asegurar. En verano me llamó y vino de Valladolid a Durango para hablar conmigo y decirme que se quería marchar. Si la relación fuera mala, no habría conducido dos horas y media para tomar un café conmigo. Con decírselo a su agente habría bastado. Al final hemos salido ganando.

- ¿Por qué no ha cuajado Bebé?

- Él tiene buenas condiciones. Es muy fuerte, técnicamente muy bueno, pero le cuesta entender el fútbol que yo le pido a un extremo. Le cuesta defender por dentro y en ese sentido conmigo lo tiene difícil. Quizás en otro equipo le vaya mejor. Es un jugador con capacidad para desatascar los partidos, pero quería jugar más y es normal. Es un tío fantástico y espero que tenga suerte.

- ¿Qué sensaciones le transmiten los dos jugadores nuevos?

- Por ejemplo, de los dos últimos, a De Blasis no le había visto jugar ni una vez, pero me fío de lo que me han dicho de él. Uno del cuerpo técnico me ha hablado maravillas de él y yo le creo. No tiene problemas con el idioma y ha jugado en Grecia y en Alemania. Es un currela que no mira si está en un club importante o no. De Cucurella muchos opinarán que no es un defensa para Mendilibar, pero yo creo que sí. Es un jugador muy listo en el campo, muy vivo y creo que nos va a dar mucho.

- En vísperas del cierre del mercado no se le veía muy optimista sobre posibles llegadas.

- Pensaba que no iba a venir nadie más, pero surgió la posibilidad de Cucurella, que ya me había gustado de un partido que vi del Barcelona B. Nos encajaba en el número y encima reforzaba una posición que se había quedado coja.

- ¿Qué pasa con Hervías?

- Le está costando hacer lo que le pido defensivamente. Sé que mi forma de entender el fútbol cuesta asimilarla. Al mismo Dani García le costó y, de hecho, sé que el primer año se quería marchar porque no me entendía. Luego terminó encantado y agradecido porque se sentía mejor jugador de lo que ya era.

- Dispone de cuatro delanteros, más que nunca.

- Un poco por lo que nos pasó la temporada pasada. Con la lesión de Sergi solo nos quedaron Kike y Charles y pensábamos que debíamos tener cuatro.

- En definitiva, ¿la plantilla se ha hecho a su imagen y semejanza?

- Creo que en general estamos bastante completos y con un nivel parejo.