Jordi Ferrón: «Veo en las caras de las jugadoras querer darle la vuelta a esto»

Jordi Ferrón ha sido presentado este jueves como nuevo técnico del SD Eibar femenino en presencia de la presidenta Amaia Gorostiza y el director deportivo César Palacios. El nuevo técnico, que reemplaza a la cesada Ana Juyent, confiesa venir con ganas, en principio estará al frente del primer equipo armero para lo que resta de temporada.

Ferrón ha reconocido que no dudó en coger la riendas del equipo cuando le llamó el Eibar. «Para cualquier entrenador su deseo es venir, ¿quién le va a decir que no al Eibar? No dudé en absoluto. La decisión es la correcta. Si la cosa funciona y estamos contentos, veremos qué pasa».

El Eibar es penúltimo y luchará en las jornadas que restan por la permanencia en la máxima categoría que está a cinco puntos. En este sentido, el nuevo técnico ha resaltado que «vamos a luchar hasta el final, me siento identificado con la filosofía de este club. Una de las tareas más difíciles de los entrenadores es convencer a las futbolistas. Tengo que convencerles para que me crean. Creo en mi idea de fútbol y en mi determinación por sacar esto adelante. La palabra equipo es muy importante y todo lo que consigamos debe partir de ahí. Tenemos que construir el equipo, veo en sus caras querer darle la vuelta a esto».

Importancia al estado mental

Restan seis partidos para el final de la liga y es momento de hacer borrón y cuenta nueva del último tramo con cinco derrotas consecutivas que han abocado a las azulgranas al descenso. Ferrón debutará en casa del Sevilla, equipo de la zona media de la tabla. Lo hará el fin de semana del 26/27 de marzo, la fecha y hora está aún sin definir. Para el nuevo responsable del banquillo armero, «el estado mental es muy importante para todos y más para un futbolista» y hay que cambiar «ese estado de ánimo, pero solo con eso no se ganan partidos, hay que trabajar cosas tácticas. Soy un maniático del orden».

Para Ferrón «defender para estar preparado para atacar, es clave» y añade que «un entrenador suele tener cinco o seis semanas de pretemporada, nosotros las tenemos para darle la vuelta a esto. Tenemos tanto por trabajar, pero creemos que lo vamos a cambiar». El nuevo míster que empezó a trabajar ayer con el equipo, afirma que «el partido de Sevilla se empieza a ganar desde ayer».