S.D. Eibar Jordi Calavera y Diop, novedades en la convocatoria ante el Huesca Diop, en la imagen en un partido ante el Valladolid, vuelve a la convocatoria. / EFE Mendibilar volverá a contar con los jugadores del filial Kaiser y Marí J. A. REMENTERÍA Lunes, 22 abril 2019, 14:14

El Eibar juega este martes en El Alcoraz ante el Huesca a partir de las 19.30 horas. Nueva oportunidad para el equipo armero cara conseguir su primera victoria fuera de casa en lo que va de segunda vuelta. Las lesiones están pasando factura al equipo armero y Mendilibar no podrá contar para este choque con Cote y Jordán, bajas por estar sancionados pero por contra podrá contar con Diop, que vuelve tras varias jornadas alejado de los terrenos de juego por lesión, y con Jordi Calavera que, tras recibir el alta médica tras una temporada inédito en Liga por lesión, puede estar para este choque en condiciones. Ramis, Pedro Bigas y Rubén Peña siguen recuperándose. Los jugadores del filial Kaiser y Marí estarán una jornada más en la convocatoria. La posibilidad que juegue Marí es una opción no descartada en la medular del camopo.

Huesca, este martes, y el domingo en Mestalla ante el Valencia hacen que Mendilibar tenga que gestionar el esfuerzo de sus hombres y realizar rotaciones. «Algo habrá, el pasado sábado jugamos ante el Atlético de Madrid y sin apenas tiempo para recuperar tenemos que viajar a Huesca. Después tendremos más tiempos para recuperarnos para viajar a Valencia».

A juicio del preparador armero en Primera no hay partido fácil aunque el rival sea el colista como es el caso del Huesca, «si jugamos en Huesca como hemos entrenado hoy, seguro que perdemos. Va último el Huesca, por algo será, pero es un equipo que llega al área rival, es de los que más llega, similar a nosotros, algo hacen bien. Hasta ahora no han resuelto pero pueden hacerlo y si lo hacen ante nosotros podemos perder. Va a ser un duelo complicado, seguro. Es su última oportunidad para ganar y seguir agotando sus opciones. Tenemos que tener mucho cuidado, no podemos pensar dónde está el rival, respetando mucho al Huesca. En Ipurua nos ganó merecidamente».

El técnico armero admite que están en un posición cómoda, «no tenemos una obligación imperiosa de ganar, pero sí de no bajar los brazos y competir hasta el final y sumar el mayor número de puntos. Es una semana complicada que tenemos que dedicarnos a recuperar a la gente, ya, sobre todo, a estas alturas de la temporada». La convocatoria es la formada por Dmitrovic, Riesgo, De Blasis, Oliveira, Sergio Álvarez, Cucurella, Kaiser, Diop, Marí, Escalante, Pedro León, Jordi Calavera, Enrich, Kike García, Orellana, Charles, Pere Milla y Mar Cardona.