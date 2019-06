Jordán reconoce en su adiós «lo mucho que he crecido en el Eibar»

Joan Jordán ya forma parte de la historia más brillante del Eibar tanto por lo que ha dado en el campo, como por el gran beneficio que ha supuesto para el club armero su venta al Sevilla. El catalán ya piensa y se siente sevillista, pero no se olvida de que su paso por la entidad azulgrana le ha servido para crecer y convertirse en un gran jugador. Por eso mismo, aunque fue algo escueto, sí tuvo palabras de agradecimiento durante su presentación como nuevo futbolista hispalense. «Le estoy agradecido al Eibar por todo lo que me ha dado», señaló, para rápidamente añadir que su único pensamiento tras acabar la campaña era que se le dejara marcharse al Sevilla. «Hablé con ellos y sabían que quería venir aquí y que teníamos que hacer un esfuerzo todos. Tenía claro que o venía al Sevilla o venía al Sevilla», dijo con rotundidad.

Por eso mismo, no escondió su felicidad por haber conseguido su objetivo, desechando ofertas que superaban a la que había acordado con los nervionenses. «Tenía otras cosas, algunas de fuera con bastante más dinero, pero siempre he dicho que valoro muchas cosas y no solo el dinero. Desde la primera llamada seria del Sevilla, mis agentes y yo lo decidimos», admitió.

Pese a que aún le quedan casi dos semanas de vacaciones por disfrutar, insistió en que está deseando empezar a trabajar. «Llega un chico con ganas y con ilusión. En el trabajo lo voy a dar todo. Estoy muy ilusionado con el proyecto porque creo que tanto el club como yo vamos a crecer y va a ser un año bonito. Estoy deseando empezar».