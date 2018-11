S.D. Eibar Jordán considera que el Eibar no se puede relajar Jordán celebra su gol ante el Alavés. / EFE El centrocampista resalta que los pucelanos, «han empezado bien, están a gusto y con confianza» J.A. REMENTERIA Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:54

El Eibar visita este sábado, a las 13.00 horas, el Estadio José Zorrilla para enfrentarse al Valladolid con la idea de seguir con su racha positiva, encadenar la segunda victoria consecutiva es la meta de los armeros que, tras vencer al Alavés por 2-1, han visto fortalecida su moral y su confianza. El centrocampista Jordán, autor del primer gol ante el cuadro babazorro, se muestra esperanzado.

El catalán que ya jugó en el Valladolid, que conoce bien la casa pucelana, afirma que no pueden relajarse, que pese a ganar al Alavés deben seguir trabajando firmes, «tras la victoria se ven las cosas diferentes, pero no podemos relajarnos. El sábado tenemos partido y queremos otro resultado y buenas sensaciones. Están ahí los tres puntos que logramos ante el Alavés, pero pensamos ya en el Valladolid. Estamos con tranquilidad, entre comillas, pero a la vez con ganas de que llegue el sábado». Jordán, que lleva dos goles en su casillero, habla del Valladolid como un conjunto que «están bien como equipo son fuertes, solidarios y tienen claro a lo que juegan. Será difícil el partido en Zorrilla, pero jugaremos nuestras bazas. Si estamos bien podemos sacar un buen resultado y hay que luchar por ello para que se vea a un Eibar competitivo, solidario y hagamos lo que quiere el míster».

El Valladolid está dando pasos firmes, mostrándose fuerte y con capacidad de réplica, para Jordán, «es verdad que el Valladolid ha empezado bien. Están a gusto y con confianza, y la confianza es clave para todo, pero la liga es muy larga y da igual cómo se empiece, lo importante es cómo se llegue a la jornada 38».

Para enfrentarse al Valladolid y ganarlo, apunta el centrocampista, que cuenta con la total confianza de Mendilibar, que le ha seguido mucho a su exequipo, «los he seguido bastante y creo que si nosotros hacemos nuestro juego tendremos opciones. Ellos se encuentran cómodos sin balón y trataremos de trabajar bien el partido y como quiere el míster a ese respecto».

Para Jordán esta temporada es importante a nivel personal y deportivo, lo ha reconocido en más de una ocasión, «la pasada campaña me adapté bastante rápido aunque me costó igual coger lo que el míster quería y estaba claro que debía mejorar para este año. Ultimamente me encuentro bien y cómodo, pero esto es largo. Tengo los pies en el suelo porque si el sábado hago un mal partido seguro que todo cambiará. Si el equipo compite bien será bueno para todos a nivel individual». Cree que puede estar atravesando su mejor momento como futbolista armero. «Es posible. Me encuentro cómodo, con confianza y creo que eso es clave, Me salen las cosas y trataré de que siga así para que el equipo pueda sacar beneficio de ello».

En las filas armeras han jugadores con pasado en el Valladolid, casos de Rubén Peña, Pablo Hervías, Pedro León y el propio Joan Jordán. El técnico José Luis Mendilibar también estuvo dirigiendo al club vallisoletano.