S.D. Eibar Joan Jordán, nuevo ganador del DV de Oro Joan Jordán mantiene la posesión del esférico ante el acoso de los béticos Bartra y Francis. / M. ASKASIBAR El jugador catalán se suma en esta lista a Bóveda, Enrich en dos ocasiones, y Dmitrovic, los ganadores de este trofeo de la etapa armera en Primera J. A. REMENTERÍA EIBAR. Sábado, 18 mayo 2019, 10:26

Joan Jordán recibirá mañana el DV de Oro de manos de Amaia Ros, Jefa de Publicidad de El Diario Vasco. El centrocampista armero, a falta de jugarse el choque ante el Barcelona, partido que podría ser su despedida porque parece que su futuro no va a estar ligado al Eibar el próximo año, recibirá este trofeo a la regularidad. Lleva un margen suficiente para proclamarse acreedor de esta distinción que otorga jornada a jornada este periódico. Su perseguidor, Rubén Peña, ha perdido todas las opciones de arrebatarle este trofeo al estar lesionado.

Otros jugadores que han recibido esta distinción en los años que lleva el Eibar en Primera han sido el lateral derecho Eneko Bóveda en la primera campaña en la máxima categoría; el delantero Sergi Enrich en dos ocasiones, en las campañas 15/16 y 16/17, respectivamente; el curso pasado 17/18 fue el portero Marko Dmitrovic; y esta campaña 18/19 va a recaer en el centrocampista Joan Jordán.

«No hemos puntuado nunca contra el Barça y espero que esta sea la primera», dice Mendilibar

Despedida a lo grande

Por otro lado, Ipurua será mañana a partir de las 16.15 horas, con la presencia del Barcelona y todo lo que rodea al partido, una fiesta para enmarcar. Tras el choque, en el propio campo se dirá un adiós caluroso a los jugadores (que será recíproco), y luego, en la plaza de Unzaga, tendrán lugar los esperados conciertos de música de Gatibu y Su Ta Gar, todo en una envolvente festiva para cerrar un año en el que se ha logrado la permanencia sin excesivos problemas.

«Más arriba»

José Luis Mendilibar aborda el partido ante los azulgrana como un reto para quedar en la décima plaza, algo realmente positivo en un club de la dimensión del eibarrés. «Para nosotros seguir en Primera cada año es como ganar la Champions para el Barça o el Madrid. Espero que sea una fiesta para la afición y para nosotros. Estamos en una posición cómoda, hemos cumplido los objetivos. Nos gustaría quedar más arriba, entre los diez primeros, y tenemos la posibilidad si ganamos», afirmó el técnico eibarrés. Es consciente de la dificultad de puntuar: «sabemos que es complicado. No lo hemos conseguido nunca y espero que haya una primera vez. Sabiendo que da igual como vengan, que tienen muy buen equipo y que es muy difícil ganarles. Para que la gente se lo pase bien y nosotros disfrutemos en el terreno de juego, el Barça es un buen rival para finalizar la temporada». Además, el cuerpo técnico armero cuenta con todos sus jugadores disponibles, a excepción de los lesionados Anaitz Arbilla, Bigas y Rubén Peña.

La honra culé

En cuanto al rival, el FC Barcelona, no se sabe a ciencia cierta qué intenciones tiene Ernesto Valverde para este duelo, si se presentará o no con sus mejores jugadores para un choque ligueron en el que solo se juegan la honra. Todo indica que no le interesa perder demasiado ritmo de competición, a una semana vista del choque definitivo de la Copa ante el Valencia en el campo del Betis, el próximo sábado. Un encuentro intrascendente para un sector notable de su afición, que aún no se ha recuperado del disgusto que sufrieron en la Champions League ante el Liverpool. La gran cantidad de Copas ganadas en la última década restan mucha emoción a este título para la parroquia barcelo-nesa.