Mazazo, no fue el inicio esperado

Jarro de agua muy fría. Primera decepción de un Eibar que no respondió a las expectativas generadas. No ha sido el inicio esperado. Al descanso llegaba con un contundente 3-0 que bien reflejaba la superioridad del Racing y el juego insulso del Eibar. Se esperaba más. Decepcionante estreno para un equipo que afrontaba la primera cita cargado de ilusión después de dos meses de haber quemado el segundo de los cartuchos por el ascenso a Primera. En el Sardinero se depositaban todas las miradas de la afición armera. Al cielo de Santander se encomendaba toda la familia eibarresa. Esperamos, confiamos, que esta abultada derrota y la imagen proyectada sea solo un espejismo.

El nuevo técnico puso de salida en el once inicial a Vencedor y Mario Soriano, dos de las cuatro incorporaciones. El resto ya tuvieron su protagonismo la pasada campaña, sobresaliendo la titularidad de Quique González en punta, hombre que desde que llegó al Eibar ha estado relegado al ostracismo. Etxeberria le ha dado confianza. Trató de inyectar un aire nuevo con unas pinceladas que no convencieron. El Eibar solo estuvo veinte minutos en el terreno frente a un Racing que le contrarrestó con solvencia y efectividad. Un Eibar que perdió sorprendentemente su personalidad cuando encajó el primer gol, incomprensible cuando se trata de un equipo con vocación de ascenso, de estar arriba. El cuadro armero no fue capaz de superar la presión y la buena disposición posicional de los racinguistas. Pretendió el Eibar sorprender con juego interior a los cántabros, pero su intentó moría cada llega a las inmediaciones del área del Racing. Observé a un Eibar vulnerable defensivamente, sin orden, desequilibrado en ese binomio ataque-defensa, con muchas pérdidas en el centro del campo que le pasaron factura. Es clave el orden, esta premisa no estuvo presente en el Eibar.

Etxeberria buscó soluciones, retiró en el descanso a Arbilla y Vencedor y apostó por Cristian Gutiérrez y Sergio Álvarez. Buscó profundidad en banda y equilibrio en el centro del campo, aspectos ausentes en la primera mitad. El Eibar intentó edulcorar el marcador, pero tuvo enfrente a un rival con ideas claras que le esperaba pacientemente y que le sirvió para que Lago Junior marcara el 4-0.