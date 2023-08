Otra decepción en su segunda salida

Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Segunda salida, segunda vuelta a casa que no deja buenas sensaciones en general. Pese a perder 2-1 con ese gol de Aketxe en los minutos finales del tiempo reglamentario y esa presión en el tiempo añadido. El Eldense puso en evidencia la debilidad que viene exhibiendo en este comienzo de liga el cuadro armero: Es franqueable en defensa y le falta profundidad a la hora de generar juego ofensivo. El Eibar tiene intencionalidad pero no la manifiesta, no la expresa. Etxeberria manifestó tras el partido ante el Elche que gozaba de una plantilla de calidad, con alternativas y que, cada partido, es un mundo con respuestas distintas, que diefieren de una jornada a otra. En definitiva hablaba de la versatilidad de su equipo, a decir que cuenta con distintas soluciones, a priori, en función de la dimensión y características del rival. A diferencia del último choque ante el Elche, esta vez el técnico diseñó un dibujo de salida diferente al exhibido ante el cuadro ilicitano. Arbilla y Bautista fueron las novedades siendo titulares en lugar de Yanis y Quique González, quienes jugaron de inicio en las dos primeras jornadas. Puso en liza a tres centrales y dos carrileros largos. Venancio-Berrocal-Arbilla en el corazón de la zaga y Tejero y Cristian en los laterales. Los medios centros fueron Matheus y Sergio Álvarez; Mario y Aketxe, interiores y en punta, Bautista.

Noticia Relacionada SD Eibar Desnortado lejos de su casa Letizia Gómez El Eibar se presentaba frente al Eldense con un plus añadido tras haber ganado al Elche en Ipurua después del duro varapalo sufrido en la primera jornada ante el Racing de Santander. Realmente, al Eldense, con más personalidad y las ideas más claras, le bastó para arrollar en la primera mitad a un Eibar con dudas, blando, lento a la hora de generar su juego, sufriendo sin balón. Un Eibar bloqueado, desarbolado, sin nada de firmeza defensiva como bloque vio cómo se iba al descanso con 2-0 que evidenciaba la superioridad de su rival. Etxeberria buscó soluciones para dar la vuelta a un marcador adverso tras el descanso. Cambió de sistema, jugó con cuatro atrás, retiró a Arbilla, Bautista y Mario buscando profundidad con Corpas, Yanis y Stoichkov, teniendo sus primeros minutos estos dos últimos. El gol de Aketxe a tres minutos del noventa levantó la esperanza, pero no fue suficiente para la remontada.