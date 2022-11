Ipurua tiene que volver a la senda de la victoria y vibrar con su equipo frente al Lugo

El Eibar buscará esta tarde, a partir de las 19.00 horas en Ipurua, ante el Lugo el segundo triunfo consecutivo, algo que no lo ha hecho en lo que va de temporada. Tras ganar la pasada jornada en Málaga, partido del que salió reforzado, el Eibar afronta una semana intensa, primero ante los lucenses y el domingo con Las Palmas en su estadio, y lo hace con las dudas y bajas de algunos jugadores. Recupera a Matheus, pero son bajas Chema, Arbilla, Ríos Reina y Bautista. Y dudas son Berrocal y Peru, y están con molestias Aketxe, Rahmani y Vadillo.

Gaizka Garitano ha afirmado que, después de ganar el pasado domingo en Málaga, «hay que hacerse fuerte» en casa para conseguir dos victorias consecutivas. «Estamos dándole importancia a la disponibilidad de los jugadores. Tenemos tres partidos y poquita gente disponible. Tenemos que pensar quiénes son los jugadores que mejor están físicamente para hacer el mejor plan de partido, sabiendo que venimos de un partido hace muy pocas horas muy duro y que dentro de cuatro días vamos a un contexto de partido diferente, porque no es lo mismo que venga el Lugo a casa que ir a las Palmas o ir a Málaga. Los minutos de los jugadores los tenemos que aprovechar bien, dosificar bien y hacer un equipo competitivo como lo fue la semana pasada». Ante el Lugo, destaca Garitano que «tendremos que defender muy bien nuestro área y evitar goles, que ellos están haciendo muchos fuera de casa, y luego tratar de hacer nuestro juego en Ipurua, donde siempre tenemos fases buenas de ataque y ocasiones. Lo que cuenta en esta categoría es el juego en las dos áreas y lo hemos visto. En partidos donde hemos sido muy superiores en el trámite, no hemos conseguido ganar, como en el último partido en casa. Juegan muy protegidos atrás y tiene jugadores muy rápidos de centro del campo hacia adelante cuando tienen espacios. Si no les dejas espacios, tiene gente muy alta para las jugadas de estrategia».

Por su parte, Hernán Pérez, técnico del Lugo, afirma del Eibar que «es uno de los máximo favoritos a todo. El partido pasado hizo una pequeña variación a una defensa de cinco. Entendemos que va a volver a su naturaleza habitual. Es un equipo peligroso con los cambios de orientación, es un equipo centrador, con buenos delanteros, es un equipo muy solvente en defensa y que presiona bien... Conozco a su entrenador de haberme enfrentado a él cuando dirigía la Bilbao Athletic».

Los armeros lucharán por encadenar su segunda victoria consecutiva tras haber ganado la pasada jornada en Málaga

Fallece 'Kalitxe'

El que fuera masajista de la SD Eibar, José Mari Ibarzabal 'Kalitxe', ha fallecido en Eibar a la edad de 73 años. Fue un hombre muy ligado al club armero. Fue fundador del centro de recuperación Indartu en Ermua, al cual acudían jugadores de la SD Eibar y JD Arrate. Portero del Urko en sus años como jugador. Desde estas líneas nuestro más sincero pésame a su esposa Maite y a sus hijos.