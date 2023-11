Ipurua sueña con disfrutar de otra noche mágica

Ipurua espera vivir hoy otra noche mágica a partir de las 21.00 horas. El Eibar recibe a un Albacete que lucha por reaccionar, no ha encontrado aún su punto de equilibrio y espera hacerlo en el feudo armero. Etxeberria y sus hombres ambicionan ganar, seguir en la estela de la victoria y firmar la décima jornada invictos pero ganando. No será tarea fácil dado que en este Liga Hypermotion la igualdad es extrema, nadie cede, por tanto el partido que hagan los azulgrana deberá ser muy trabajado.

El técnico del Albacete, Rubén Albés destaca el excelso momento de un Eibar al que tratarán de dañar. «Jugar bien, con alma y emoción nos puede llevar a esa primera victoria», resalta el preparador gallego del cuadro manchego que preguntado por nombres propios del Eibar, relata: «Aketxe es especial porque tiene un golpeo que trasciende la categoría. Habrá que evitar que tenga recepciones cerca de la portería para que pueda disparar. Y luego el balón parado hay que reducir número de faltas y lo tendremos en cuenta. Tienen otros jugadores desde otros elementos del juego que pueden dañarte y que son realmente buenos».

Etxeberria es consciente de la dificultad de este partido e insiste que su equipo tiene que seguir «en el camino que hace tiempo hemos iniciado y queremos más». Es clara la intención del técnico armero que, no obstante, tiene muy presente el nivel y calidad de juego del rival de esta noche.

En las filas del Eibar no hay sobresaltos. Etxeberria, a priori, no variará el once que viene jugando en las últimas jornadas, es decir, con Luca; Tejero, Berrocal, Arbilla, Ríos Reina; Matheus, Sergio Álvarez; Aketxe, Mario, Stoichkov; Bautista. Una alineación que se sabe de memoria, lo que es una buena señal. La brillante página que viene escribiendo a lo largo de las nueve últimas jornadas es inspiradora para toda la familia eibarresa. Ipurua tiene que ser una vez ese feudo infraqueable, seguro.

Jugado el choque ante el Albacete, el siguiente reto es ante el Oviedo el próximo domingo día 19 a las 16.15 horas en el Carlos Tartiere, otro rival complicado que se halla en la zona media de la tabla y que, en su casa, suele ser tener un juego muy intenso.