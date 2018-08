Derbi guipuzcoano Ipurua espera una buena entrada en el derbi frente a la Real Sociedad Aficionados del Eibar y Real, siempre en buena armonía. / MORQUECHO El Eibar aguarda a la Real Sociedad con la necesidad de ganar, consciente de que es crucial no encajar otra derrota J. A. REMENTERÍA Jueves, 30 agosto 2018, 09:41

Se acerca el día del derbi. Mañana a partir de las 22.00 horas el Eibar recibe a la Real Sociedad, en un partido en el que los armeros tienen necesidad de sumar. Los entrenados por Mendilibar tienen el casillero en blanco; sus dos primeras jornadas han concluido con sendas derrotas ante Huesca y Getafe. El partido se presenta muy interesante, con dos rivales que ahora mismo cuentan con distintas realidades condicionadas por los puntos -el Eibar con cero y la Real con cuatro-, en una diferencia sustancial.

Se prevé una jornada atractiva en cuanto a ambiente, empezando por la venta de las entradas que ha tenido abierta el club armero en Ipurua. La información que llega es que apenas quedan billetes, y desde el Eibar se anuncia que habrá una buena entrada. Ambiente asegurado. Antes del choque están previstos unos actos para dar color a las calles de la localidad hasta la hora del choque. Ambos se han enfrentado en cuatro ocasiones en Primera en Ipurua, con tres victorias del cuadro azulgrana y un empate. Suelen ser duelos intensos, y esta vez no será menos, así lo advierte el delantero armero Enrich, que ha subido un tweet ensalzando la figura del delantero realista Imanol Agirretxe tras el anuncio de su retirada del fútbol. «Para mí, Imanol Agirretxe ha sido un ejemplo, siempre me he fijado mucho en él. Es un delantero que ha luchado contra las lesiones y a quien nadie le ha regalado nada», ha escrito.

Tras el derbi, hasta el día 15 de septiembre el Eibar no jugará su cuarto partido de temporada en el Wanda Metropolino ante el Atlético de Madrid, a partir de las 13.00 horas. Un parón que vendrá bien para ir trabajando aspectos de mejora, y que será aprovechado por Mendilibar para reactivar a los que han llegado más tarde e incluso para ver la integración de alguna alternativa.

Un mes exigente

Al margen de las labores de Mendilibar y cuerpo técnico con el equipo, en la dirección deportiva se trabaja en la contratación de al menos dos jugadores y la salida de algunos que están con ficha.

En cuanto al próximo calendario de septiembre, el sábado, día 22, los armeros recibirán en Ipurua al Leganés a las 16.15 horas; el martes día 25 jugarán en casa del Espanyol a las 20.00 horas; y el día 29, sábado, a las 18.30 horas en Ipurua esperará al Sevilla. Será un mes realmente exigente, pero la reacción del grupo tiene que hacerse palpable mañana en el encuentro ante los realistas, una cita en la que la escuadra eibarresa está obligada a dar la cara para pelear por la primera victoria del curso deportivo.