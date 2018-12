S.D. Eibar Inui espera su reencuentro con el Eibar relegado al banquillo bético Takashi Inui, el día de su presentación como nuevo jugador del Betis en el Benito Villamarín. / EFE El japonés lleva cuatro partidos ligueros consecutivos sin jugar ni un solo minuto y no ha sido titular desde el pasado 21 de octubre LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 19 diciembre 2018, 07:58

La eterna sonrisa de Takashi Inui se ha borrado de su rostro solo cuatro meses después de haber llegado al Betis convertido en el fichaje estrella del club verdiblanco. Aunque en Sevilla sí que ha encontrado el sol que tanto echaba de menos cuando estaba en el Eibar, allí no está teniendo los minutos que sí disfrutaba aquí y asume con dolor que su reencuentro el sábado con los que fueron sus compañeros durante los últimos tres años se producirá con él sentado en el banquillo.

El constante cambio de piezas realizado por Quique Setién para encontrar la fórmula que ha relanzado al Betis ha dejado al atacante nipón fuera del equipo hispalense, hasta el punto de que ya acumula cuatro partidos consecutivos sin jugar ni un solo minuto y no figura en el once inicial desde que en la novena jornada fue titular ante el Valladolid en un choque en el que el conjunto bético cayó derrotado por 0-1 ante su público.

Él es el primero en admitir que no está atravesando por un buen momento. «Estoy contento en el Betis, pero ahora no estoy aportando nada al grupo en los partidos y eso me da rabia. No puedo estar contento conmigo mismo», se sincera el exazulgrana, que entiende su suplencia, aunque no se resigna a ella. «No estoy satisfecho por cómo me están saliendo las cosas y me está costando. Gio (Lo Celso), Joaquín o Canales lo están haciendo mejor y entiendo que ellos sean titulares, pero estoy trabajando para volver a ser titular», declara Inui.

Insisten en que Setién le está dando todo su cariño, pero el preparador no tuvo a bien ofrecerle ningún minuto cuando una veintena de jóvenes japoneses de la prefectura de Shiga, donde nació y comenzó a despuntar futbolísticamente Takashi, estuvieron en el Benito Villamarín presenciando el encuentro contra la Real. Pese a todo, Inui confía en superar este bache anímico, sin que, de momento, se plantee abandonar la capital hispalense. «Por supuesto que lo voy a superar. Ahora estoy mal, pero el entrenador me está dando cariño. No voy a hacer nada malo para el equipo. Estoy esperando el momento de cambio para demostrar de nuevo mi fútbol».