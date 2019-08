SD Eibar Inui puede tener su oportunidad frente al Atlético de Madrid Inui entrena a tope, pero tendrá su oportunidad. / M.ASKASIBAR El japonés, expreso deseo para suplir a Cucurella, aún no ha jugado ni un minuto | J.A.REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 28 agosto 2019, 07:46

La plantilla del Eibar retomó ayer los entrenamientos en Atxabalpe con la mirada puesta en ese duelo que este domingo tiene que disputar en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, a partir de las 19.00 horas. Los eibarreses se presentan en un campo donde saben puntuar, en las dos últimas visitas han logrado empatar. El cuadro colchonero ha empezado bien la liga, con sendas victorias que le hacen compartir junto al Sevilla el dominio de la tabla en este comienzo.

Como novedad, el Cholo Simeone puede contar para recibir al Eibar con el delantero Diego Costa, que apura su recuperación de una lesión muscular. Después de dos semanas de baja se reincorporó este lunes al trabajo con el grupo y apunta al partido contra el Eibar, que podría suponer su vuelta a la competición después de más de cuatro meses y medio. El técnico del Atlético ha dejado entrever la presencia del ariete, «Diego Costa se está recuperando y trabajando para volver fuerte. Esperemos que para en el fin de semana posiblemente, pueda estar con el grupo».

En las filas armeras, por contra, se está pendiente de la recuperación de Cote. El dilema está en saber si está para el choque de este domingo o es mejor esperar al duelo ante el Espanyol tras el parón por compromiso de la selección. La lesión de Cote ha sido un serio contratiempo para Mendilibar, dado que el lateral izquierdo no ha funcionado al gusto del técnico en las dos primeras jornadas. Tejero salió de inicio en Mallorca, ya no lo hizo en El Sadar, pasó al lateral derecho, y Arbilla volvió a tener protagonismo en la banda izquierda. El preparador de Zaldibar se desgañitó con sus correcciones, no solo a Arbilla, también al resto de defensas. Es obvio que aún le queda por pulir algunos desajustes que, con el discurrir de las jornadas, irán corrigiéndose. El Wanda Metropolitano se antoja una plaza complicada pero no imposible para un Eibar que puede sorprender.

Uno de los jugadores que no ha tenido ni un solo minuto en las dos jornadas que se lleva de liga es el japonés Inui. Es probable que Mendilibar utilice al nipón en esta jornada. No hay que olvidar que Inui fue el fichaje solicitado por el técnico armero para cubrir la baja dejada por Cucurella, conoce bien a Inui y, en las tres temporadas que estuvo antes de irse al Betis, fue uno de los fijos en las alineaciones de Mendilibar. El centrocampista japonés es una alternativa y tendrá su protagonismo.

Pocas entradas vendidas

El equipo armero contará con poca afición de apoyo, el lunes se abrió la venta de las 100 entradas enviadas por el Atlético de Madrid y hasta la jornada de ayer solo se habían vendido unas 20, nada que ver con el partido de Osasuna. Hoy pueden adquirirse en Orsaixan de Ipurua (oficina de atención), de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas. Mañana finaliza al mediodía la venta. Estas entradas están ubicadas en la grada baja Oeste, sectores 107 y 108 del Wanda Metropolitano y su precio es de 30 euros.