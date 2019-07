Posible fichaje Inui se 'autodescarta' de los amistosos del Betis Inui trata de marcharse de De Marcos. / EFE El japonés entiende que lo mejor es no jugar para no encontrarse con algún contratiempo en forma de lesión DV Lunes, 22 julio 2019, 07:32

Inui no ha jugado ninguno de los dos amistosos que el Betis ha disputado en los últimos días en Portugal porque así se lo habría pedido él mismo al entrenador del conjunto verdiblanco, según informa 'ABC de Sevilla'.

Tras comunicarle formalmente al club su intención de marcharse de cara a la próxima temporada, el japonés entiende que lo mejor es no jugar para no encontrarse con algún contratiempo en forma de lesión. El Betis trabaja en su salida, pero de momento no le convence ninguna de las propuestas que le han llegado de equipos como el Mallorca y Osasuna, mientras que en el Eibar guardan silencio sobre su supuesto interés en que el nipón retorne a Ipurua.