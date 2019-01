Insuficiente empate de los de Iban Fagoaga DV Lunes, 21 enero 2019, 09:10

El filial del Eibar no pierde con Iban Fagoaga, pero tampoco gana, y a base de empates no se sale del pozo. El CD Vitoria dejó escapar una magnifica oportunidad de dar un golpe de efecto frente al Tudelano, pero el tanto de Xesc Regis no bastó para ganar después de cuatro jornadas sin saborear el triunfo. Con solo 16 puntos, los vitorianos son vicecolistas, a cuatro puntos de la primera plaza que evita la pérdida de categoría.