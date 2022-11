Carlos De Blasis: «Para mí sería ideal que ascendieran el Eibar y Las Palmas»

Natural de Arucas (Gran Canaria). Tiene 29 años, Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En su curriculum cuenta con varios másteres, entre ellos el de Readaptación Deportiva, especialidad que ejerce en el centro de fisioterapia y rehabilitación Athlete de Eibar. Lleva cinco temporadas en el organigrama del fútbol base de la SD Eibar, tanto de readaptador y preparador físico –este año en el juvenil masculino de División de Honor Nacional– como responsable del área físico. El preparador físico de Mendilibar, el grancanario Toni Ruiz, fue su nexo de unión con la entidad armera, le dio la oportunidad de ver cómo se trabaja en el Eibar y posteriormente para quedarse. Esta tarde a partir de las 18.30 estará atento al Estadio Gran Canaria, a ese duelo en la cumbre entre sus dos equipos, la UD Las Palmas y SD Eibar. «Quiero y espero celebrar al final de temporada el ascenso de los dos equipos», dice con sinceridad.

–¿Qué podemos desgranar de su vivencia en Eibar?

–La verdad es que estoy muy contento, encantado con todo lo que hago aquí, al final ejerzo la labor que me ha gustado siempre, que es la de preparador físico, al tiempo que compaginó el trabajo de rendimiento en un centro donde también me dedico a la rehabilitación y readaptación con personas que presentan distintas patologías.

–¿Cómo se adapta un grancanario al norte?

–Bien. Al principio la adaptación costó, dado que el invierno es largo, sobre todo con la familiarización a la lluvia. Afortunadamente, uno se va acostumbrando.

Igualdad «En Segunda hasta el final no se decide, y este año está todo mucho más igualado»

–¿Qué destaca?

–Que en el norte se come bien, espectacular. Y que se dice que la gente de aquí es cerrada, fría, esto no deja de ser la impresión que se tiene desde la lejanía, una vez la conoces y te haces llegar, son personas encantadoras, te ayudan mucho. Estoy encantado con la gente de aquí, me he sentido muy querido, muy cercano con todos los eibarreses que conozco.

–Hablemos del partido de la UD Las Palmas, su equipo de nacimiento, y la SD Eibar, su equipo de adopción.

–Va a ser un partido muy trabajado, ya que los dos están arriba, cerca del liderato. Las Palmas acaba de dejar el primer puesto y el Eibar lleva dos jornadas consecutivas ganando. Los dos van a estar luchando hasta final de año por el ascenso. A priori, considero que va a ser un duelo muy disputado. Los dos practican un fútbol diferente, pienso que el espectador se lo va a pasar bien. El juego de Las Palmas toda la vida se ha caracterizado por ser combinativo, el jugador canario siempre tiene mucha calidad, es técnico, le gusta el fútbol elaborado, además con García Pimienta, técnico que viene de la escuela del Barcelona, siempre busca la combinación, con salida de balón y llegar al área rival lo más combinativo posible. El Eibar es un equipo que se caracteriza por la presión alta, por ser aguerrido, con muchos centros al área, con ese juego norteño de la disputa, muy agresivo, intenso. Es obvio que son dos estilos totalmente distintos.

–¿Fútbol diferente y aficiones diferentes?

–La afición del Eibar es muy humilde. El Eibar es un club con un gran bagaje en Segunda, sin olvidar sus siete años en Primera, que han sido un regalo para la afición eibarresa. La afición de Las Palmas, es lo contrario. Las Palmas es un club histórico con amplio pasado en Primera. Las dos aficiones tienen en común que siempre están apoyando a sus equipos, tanto en los buenos, como en los malos momentos. La grancanaria y la eibarresa son dos aficiones muy fieles.

–Las Palmas recibe al Eibar tras dos derrotas seguidas y desbancado del primer puesto, y el Eibar le visita con dos victorias consecutivas con portería a cero.

–Las Palmas está siendo fuerte en su casa con el apoyo de 20.000 aficionados, lo que le ayuda mucho. La clave del partido va a estar en que cada uno practique su juego. Las Palmas es un equipo que ha recibido pocos goles, esta es una de las razones para que esté arriba. El Eibar se presenta con moral, confianza, tras ganar sus dos últimos enfrentamientos con portería a cero, y siendo muy fuerte en Ipurua para seguir arriba. Cuantos menos goles se encajen, es más fácil llevarse los puntos, en especial en una liga tan igualada como es esta.

Diseño «El Eibar es un equipo competitivo, diseñado para estar en los puestos de arriba»

–Fue un aficionado eibarrés más la pasada temporada en Alcorcón, Valladolid, Zaragoza y en los partidos de Ipurua. ¿Cómo ve esta temporada al Eibar?

–El Eibar va a estar hasta el final en la pelea por el ascenso, es un equipo muy competitivo, diseñado para estar en los puestos top de la clasificación. Como ocurre en Segunda, hasta la última jornada no se decide, basta con mirar a la pasada campaña. Este año está todo mucho más igualado, tanto por abajo como por arriba. Para mí, tanto el Eibar como Las Palmas van a estar hasta el final arriba peleando por el ascenso. Ojalá estén en lo más alto y suban los dos, sería lo ideal para mí.

–Y en particular con este choque, ¿cuál es su sentimiento?

–Firmaría a día de hoy que el Eibar y Las Palmas ascendieran, que les pueda ver nuevamente en Primera.