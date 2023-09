La huelga convocada en la Liga F hace que no se juegue el Eibar-Madrid CFF

La incertidumbre rodea al partido que esta tarde, a partir de las 19.00 horas, estaba previsto que se jugara en Ipurua entre la SD Eibar y el Madrid CFF de la Liga F (Primera División femenina). Siempre que haya certeza de que se vaya a disputar, el Eibar abrirá el estadio, los abonados tendrán acceso gratuito y se habilitará la taquilla 14 para compra de la entrada. El club armero abrirá la grada Norte para entrar por la puerta 14 y los asientos que tienen asignados cada abonado no se respetan, es decir, con el abono se entra gratis, pero no hay localidad asignada.

Este encuentro pertenece a la primera jornada de la máxima división que llega marcada con una huelga de jugadoras después de que patronal y sindicatos no hayan alcanzado un acuerdo en la negociación de la renovación del convenio. Una diferencia de 3.000 euros en la última propuesta –en la que sólo se trató el mínimo salarial para la actual temporada– ha evitado que se llegue a un entente entre ambas partes y se desbloquee una huelga anteriormente solicitada para las dos primeras fechas del campeonato. Las propuestas entre ambas partes (20.000 euros por parte de la Liga F y 23.000 euros por parte sindical) no ha encontrado de momento un punto intermedio con el que desencallar un embrollo que podría dar paso a una posterior negociación de aspectos igualmente importantes como la conciliación, los derechos de formación, la antigüedad, el fondo de formación o la revisión del protocolo de acoso. En la jornada de ayer se estaba pendiente de todo. Las jugadoras armeras se han sumado a la huelga, mientras que el Madrid CFF no está por la labor del paro. Las azulgrana se iban a estrenar en Ipurua, pero de momento habrá que esperar a que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Las entrenadas por Yerai Martín sigue trabajando por estar en condiciones. La senegalesa Hapsatou Malado Diallo (2005) ha sido la última incorporación del mercado de verano procedente del US Parcelles Assainies, la séptima, las otras incorporaciones han sido la delantera Natividad Cano (Mallorca, 2003), procedente del Atlético Baleares (2º RFEF), la lateral Annelie Leitner (Austria, 1996) y la mediocentro Amani Kakounan (Costa de Marfil, 1997), ambas del DUX Logroño, así como la central Elba Vergés (Barcelona, 1995), que retorna solo un año después de irse al recién descendido Alavés. También han llegado las cesiones de dos futbolistas del Athletic, la guardameta María Peña (Portugalete, 1989), que ya defendió la elástica eibarresa hace dos años, y la joven central zurda Eider Arana (Loiu, 2002).