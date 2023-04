El Granada es el único equipo que no ha perdido en su estadio

La SD Eibar y todo su colectivo está en ebullición. Mañana a partir de las 18.30 horas es la primera final en Los Cármenes ante el Granada. Los hombres de Gaizka Garitano afrontan dos partidos decisivos en tan sólo una semana y un día. Granada mañana y el lunes 8, en Ipurua, recibiendo a Las Palmas.

No se puede hablar de determinantes, pero sí pueden condicionar mucho el futuro. Sin duda son dos duelos directos, huelen a play off. El Eibar se presenta en Granada sin ganar en las cinco últimas jornadas, con cuatro empates y una derrota, y con un juego irregular. A pesar de esta última trayectoria, el cuadro armero no ha dejado el liderato, lo ha mantenido debido a los tropiezos de sus rivales, como por ejemplo, los del cuadro nazarí. El colectivo de jugadores azulgrana es consciente de que depende de ellos, sabe que cualquier tropiezo puede complicar el ascenso directo. Es obvio que el Eibar no está en su mejor momento, pero también es obvio que, a pesar de no estar en su momento mejor, cuenta con margen de maniobra. Nadie ha dicho que fuera a ser fácil, pero el Eibar es firme candidato a estar entre los dos primeros e infunde respeto.

El Eibar visita a un Granada que es el único equipo que no ha perdido en su estadio. De dieciocho partidos que ha jugado, ha ganado quince y ha empatado tres. Una trayectoria en su feudo que viene a demostrar su fortaleza en casa. En sus filas destacan el goledor albanés Uzuni, el pichichi de Segunda con 14 goles, hombre muy, pero que muy peligroso al que tendrá que sujetar bien la defensa armero que cuenta con la baja del central Berrocal. Si Uzuni es goleador, el Eibar también cuenta con su goleador Stoichkov, con 11 dianas, un duelo que pone más atractivo al choque entre dos hombres con instinto de gol.

Si el Eibar cuenta con la baja de Berrocal, el Granada afronta la visita armera con la defensa muy justa. Paco López cuenta con las bajas de Cabaco, Torrente, Víctor Díaz y Ricard, sólo tiene a cinco defensores disponibles. El preparador esperará hasta última hora por si consigue recuperar a alguno más. El Granada es un rival que le va bien al Eibar, pero, no por ello, debe fiarse en un momento con aroma de final para ambos equipos que son conscientes de lo que se juegan.

Garitano tendrá que recomponer la defensa ante la baja de Berrocal, no así en el ataque ante la ausencia de Vadillo. En las últimas jornadas ha tenido que apuntalar la zaga ante las lesiones habidas y las alternativas han dado respuesta positiva, especialmente con los comodines Sergio Álvarez y Arbilla, dos jugadores que han sido claves para Garitano en esta última trayectoria para solventar los obstáculos presentados.