El Girona apela a la remontada en un Ipurua que le da la espalda

El Eibar juega esta tarde a partir de las 18.30 horas el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera ante el Girona. Los armeros, que tienen ventaja en el marcador tras ganar 0-1 con golazo de Aketxe, con el actual formato también aventajan por jugar en casa, los goles fuera de casa no valen nada pero sí tiene importancia el haber quedado tercero en la liga regular. En la promoción de ascenso a Primera no hay penaltis, en caso de empate de la eliminatoria tras la prórroga, pasará a la siguiente ronda el mejor clasificado.

El partido de hoy, con un Ipurua que rozará el lleno, tiene su emoción, su importancia para una afición que ha recuperado la sonrisa tras el fuerte varapalo recibido el pasado domingo tras la derrota en Alcorcón que le dejó fuera del ascenso directo. Esta tarde es otra hora de la verdad para el Eibar, de las muchas que ha tenido especialmente en el tramo final de la competición.

Recordando la historia, el Eibar la última vez que jugó el play off de ascenso fue en la campaña 12/13 para subir de Segunda B a Segunda. Jugó tres eliminatorias, la primera ante el Alcoyano empatando 2-2 en la ida en El Collao e igualando en la vuelta 1-1 en Ipurua, cayó el cuadro alicantino por el valor doble en aquel entonces de los goles fuera de casa; en la siguiente eliminatoria se emparejó con el Oviedo ganando en la ida 1-2 en el Carlos Tartiere y venciendo en la vuelta 1-0 y en la tercera, y definitiva, se decidió el ascenso con el Hospitalet, que quedó primero del grupo III, ganando en la ida el Eibar por 3-0 y en la vuelta por 0-1.

Solo se han dado dos remontadas en la historia de los rccientes play off, fueron el Zaragoza y Rayo, ambos ante el Girona

En esta ocasión, el Eibar es candidato al ascenso, parte con esa vitola que ha de demostrar en cada partido. En caso de pasar a la siguiente ronda, la final, el partido de ida se jugaría en Canarias el sábado día 11 a las 21.00 horas, bien en casa del Tenerife o en el de Las Palmas, y la vuelta el 19 en Ipurua a las 21.00 horas. Los jugadores armeros, que se han conjurado para darlo todo y subir, están mentalizados de que el ascenso es un camino duro y que hoy deben darlo todo, sabiendo que el Girona vendrá a quemar todas sus naves. Desde que se instauró el sistema actual de promoción a Primera, solo ha habido siete remontadas en todas las eliminatorias disputadas hasta la fecha. Lo curioso del caso es que los dos equipos que lo han logrado en la historia reciente de los 'playoffs' han sido el Zaragoza y el Rayo Vallecano... y los dos contra el Girona.

En la campaña 2014/15, los aragoneses dieron la vuelta a un 0-3 gerundense en La Romareda gracias a una goleada histórica en Montilivi 1-4, mientras que los madrileños, justamente el curso pasado, remontaron en tierras gerundenses con un 0-2 un 1-2 de la ida en Vallecas. El Girona pues, ya sabe que lo que tratarán de hacer en Ipurua no es un imposible pese a que las estadísticas no están de su lado. Y es que, hay que añadir que, a lo complicado que es remontar una eliminatoria de play off, ha tropezado en los últimos siete precedentes ante el Eibar –tres este curso– y últimamente siempre que ha visitado Ipurua ha vuelta a casa goleado. Se espera que la historia se repita, que la estadística siga sonriendo a los armeros.