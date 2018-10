«Como gestores del club debemos decir qué opción resulta la más idónea»

Decantarse con tanta claridad hacia una de las opciones presentadas le ha reportado muchas críticas de aquellos que no se tomaron muy bien su victoria en las elecciones, pero Amaia Gorostiza entiende que es una obligación moral de este Consejo velar por los intereses del Eibar.

- ¿No habría sido más cómodo presentar las dos propuestas sin que la directiva se hubiera decantado por una de ellas?

- Como Consejo de Administración es nuestra obligación hacerlo, porque debemos velar por el buen fin de los proyectos. Ni siquiera teníamos la obligación de llevarlo a una junta porque somos soberanos, pero hemos querido que la gente tuviese el conocimiento de qué era lo que hacíamos y el porqué de nuestros planteamientos. No estaba en nuestro espíritu generar un debate a nivel de población para generar división y crispación. Al contrario, queríamos impulsar la participación de todos los accionistas en este hito tan importante, porque es la primera vez que se va a acometer una obra que va a ser propiedad de la SD Eibar.

- Al igual que ocurrió en las elecciones, las críticas se han personalizado hasta niveles como el que ha alcanzado John Sager. ¿Qué ocurre?

- Habría que preguntárselo a quien difama. Los que lo hacen bajo un seudónimo no merecen la pena, porque no tienen ni la valentía de dar la cara. John Sager, al menos, ha puesto su nombre y apellido, pero sus acusaciones son gravísimas y ya hemos tomado medidas. La opinión de los accionistas es más que respetable, pero insultos y acusaciones no. Respetaremos lo que decidan, pero debíamos decir cuál nos parece más adecuada y viable para la SD Eibar.

- Se dice que ya tienen las acciones aseguradas.

- Hay personas que dicen que la mayoría de las acciones del Eibar están en manos de cuatro personas, pero ganamos las elecciones con el 78,4% de acciones y un 73,7% de personas. Con eso lo digo todo. Los principales paquetes accionariales corresponden a Mendate y a la Fundación Eibar y no participaron. Pedimos que todo el mundo vote la opción que más le guste.