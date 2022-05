Vestuarios Gaizka Garitano: «El vestuario está destrozado pero no nos queda otra que levantarnos» Gaizka Garitano reconoce que el Eibar no quiso arriesgar «porque el empate nos valía» pero asegura que «desde hoy trabajaremos pensando en el Girona»

Gaizka Garitano se mostró dolido en la rueda de prensa post partido y reconoció que «es un día cruel para todos los que formamos la familia del Eibar porque es muy duro no conseguir el ascenso directo con la buena trayectoria que llevábamos hasta ahora». Según el técnico, «el vestuario está destrozado pero no nos queda otra que levantarnos y no tengáis ninguna duda de que nos levantaremos como siempre lo ha hecho este equipo», añadió. «Desde ya estamos pensando en trabajar la eliminatoria contra el Girona porque si eres deportista y recibes un golpe como este y no eres capaz de darle la vuelta es porque no vales», expresó con mucha convicción.

«Hemos sacado 80 puntos en una temporada increíble en la que hemos estado todo el año arriba, pero cuando teníamos que ganar no hemos sido capaces», dijo. «El deporte es un entrenamiento para las cosas que te pasan en la vida. Es un día muy difícil de digerir pero tenemos que mirar al frente», explicó. Sobre el partido, Garitano comentó que «sabíamos que el Alcorcón en las últimas jornadas venía jugando muy bien, sobre todo contra el Almería y el Zaragoza, y que sin nada en juego iba a estar mucho más cómodo que nosotros».

Asimismo, el bilbaíno relató en varias ocasiones que «sabiendo que nos valía el empate para estar en Primera no hemos querido arriesgar más de la cuenta y hemos podido mantener el orden en cierta medida». Eso sí, hasta que llegó el gol de la decepción armera. «Estábamos más jugadores defendiendo que ellos atacando pero ese fallo atrás nos ha condenado. En líneas generales, y sobre todo durante los primeros cuarenta y cinco minutos, hemos estado mal con el balón y hemos cometido errores fruto de la tensión y de la importancia del encuentro», subrayó.

«Pero después, tras el descanso, hemos estado mejor con un centrocampista más –es decir, dos pivotes defensivos– pero no hemos sabido aguantar, ni dar nuestra mejor versión ni acertar en las ocasiones que hemos tenido; otros días, sin embargo, estas mismas sí que nos han entrado». Por otro lado, para Gaizka hay que tener en cuenta «que el rival también juega» y lo ha hecho muy bien.

Felicitación a los rivales

Una vez respondidas todas las preguntas, el entrenador del Eibar quiso felicitar tanto al Valladolid como al Almería por sus respectivos ascensos. «Si son ellos los dos que suben directos y los que jugarán la temporada que viene en Primera es porque se lo han merecido, así que desde aquí me gustaría darles mi más sincera enhorabuena», concluyó.

Ahora los azulgranas deberán ser mejores en cuatro partidos –dos de cada una de las eliminatorias del playoff– si quieren regresar a LaLiga Santander.