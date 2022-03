El Eibar y el Amorebieta se verán las caras este domingo en Ipurua (16.00 horas). El derbi vasco cuenta con novedades en los banquillos de los dos equipos. Gaizka Garitano será baja después de salir expulsado en el último choque ante el Cartagena y en el del conjunto vizcaíno debutará el pasaitarra Haritz Mujika. Pese a la distancia que separa a ambos en la clasificación, el técnico armero no se quiere confiar y asegura que será «igualado y cerrado». Garitano pone de manifiesto la importancia de los tres puntos para ambos equipos, ya sea para consolidarse en el cajón más alto de la clasificación o para tratar de mantener la categoría.

«Nosotros no nos fijamos mucho en las situaciones del equipo rival. Tratamos de centrarseno en nosotros, en intentar armar bien el equipo y hacer un buen plan de cara al partido partido sabiendo que en esta categoría todos los rivales son difíciles y más el Amorebieta que, por su manera de jugar, le viene bien jugar en Ipurua por las dimensiones del campo. Va a ser un partido complicado para nosotros», adelanta Gaizka Garitano. Pese a la distancia en la clasificación, el entrenador azulgrana advierte de que «la igualdad entre ambos equipos es mayor de la que refleja la tabla. De hecho, este año en pretemporada jugamos y perdimos contra ellos y en liga empatamos allí«.

El responsable del banquillo eibarrés, que no se sentará en este partido por estar sancionado, tratará trabajar en lo que queda de semana para tratar que sobre el césped se vea «un buen Eibar, como se suele ver en Ipurua y como se estaba viendo hasta el partido del otro día. Siempre somos optimistas».

Igualdad en Segunda

La derrota encajada en Cartagena (4-1) considera Garitano que, «cuando pierdes así te hace ser más consciente de lo bueno que has hecho hasta ahora, de la dificultad que tiene ganar. Estábamos dando por sentado que ganar era parte del juego y eso no es así. En Segunda está todo muy igualado, jugamos contra un equipazo al que nosotros le sacamos 15 o 20 puntos, lo cual habla bien de nosotros. Nos ganaron bien, merecidamente, y nosotros tenemos que mejorar respecto a esa actuación y en eso estamos trabajando».

El Eibar no está dispuesto a que le arrebaten el liderato, Garitano entiende que «en una temporada tan larga siempre tienes partidos malos y no somos tan superiores a los rivales» y señala que «hay mucha igualdad en la categoría. Estamos haciendo una magnífica temporada. A día de hoy, en marzo, somos el mejor equipo de los 22 que hay porque somos los que más puntos tenemos y lo que queremos es seguir ahí. Tenemos confianza en lo que hacemos y no pasa nada porque perdiéramos el otro día».

Asumiendo las bajas

Para recibir al Amorebieta el cuadro armero cuenta con las bajas de Arbilla y Javi Muñoz por tarjetas y son duda Venancio y Sergio Álvarez, pero puede contar con Stoichkov que, finalmente, no ha sido sancionado. «Tenemos bastantes bajas y recuperar a un jugador como Stoichkov, que es el que más goles hace, nos pone contentos. Nunca me quejo de las bajas, tenemos equipo para suplir gente y hacer un buen partido el domingo. Veníamos siendo muy sólidos, no concediendo nada, llevábamos mucho tiempo sin encajar y el otro día nos metieron todos los goles que no nos habían metido. Son cosas que pasan y cuando vienes de encajar cuatro goles, entre todas las cosas que tienes que hacer para mejorar, lo más importante es que no te hagan cuatro goles otra vez y volver a ser sólidos».