Gaizka Garitano: «Solo estaremos arriba si seguimos como hasta ahora, ganando mucho»

La SD Eibar se afianza con más firmeza en el liderato cuando faltan once enfrentamientos para la conclusión de la liga regular. La victoria ante el Amorebieta (1-0) se puede traducir como un paso más en su camino hacia el ascenso, evidentemente no el definitivo, aunque se encuentra, eso sí, bien perfilado. Garitano, cauto, prefiere no vender la piel del oso antes de tiempo. «Sé que cada vez que ganamos estamos más cerca del objetivo. Ganar al Amorebieta era importante, pero no podemos andar fijándonos mucho en los demás. Tal y como veo a nuestros rivales, creo que van a ganar muchos partidos, son equipos buenos y están muy bien. No podemos esperar a estar donde estamos dependiendo de si un día ganas, otro pierdes o empatas, así no vamos a estar arriba. Solo estaremos arriba si seguimos como en este momento; ganando mucho. Porque estamos ganando mucho, muchos, muchos puntos para la altura de la temporada en la que nos hallamos y la media de puntos que tenemos es espectacular», apunta el líder armero.

Pero con once jornadas todavía por disputarse, no hay nada que celebrar todavía. «Lo que ocurre es que hay equipos, sobre todo como Almería, Valladolid y Tenerife que tienen buenos equipos y que están ganando muchos partidos. Esto va a ser muy duro y tendremos que seguir con la misma dinámica, sin dejar de pisar el aceledor, si no queremos desinflarnos».

La última jornada resultó generosa para un Eibar que ganó ante el Amorebieta y, por contra, sus rivales más inmediatos en la lucha por el ascenso directo. El Almería empató en su feudo con el Lugo y Valladolid salió derrotado en Oviedo. El Eibar se consolida en el liderazgo, con una ligera ventaja de tres puntos más otro del gol average a su favor con el Almería, y en cuatro con el Valladolid, aunque con duelo pendiente en Ipurua ante los pucelanos. El siguiente compromiso es en casa de la Ponferradina este domingo a las 16.00 horas, un rival que ocupa la quinta plaza y que busca asegurar el play off de ascenso.