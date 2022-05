Garitano solo piensa en ganar al Valladolid, no hace cábalas

Gaizka Garitano ha declarado de cara al duelo de mañana en Ipurua (16.00 horas) que tiene claro que, «pase lo que pase» ante el Valladolid, va a tenerse que «seguir jugando» dado que restan tres partidos más para el final de la liga regular ante el Leganés (en Butarque), Tenerife (en Ipurua) y Alcorcón (en Santo Domingo). El Eibar tiene al alcance el ascenso directo a Primera. Si gana al Valladolid le sacaría ocho puntos, si empata mantendría los cinco actuales y si pierde le aventajaría en dos cuando faltarían otros tres partidos para concluir la liga regular.

El preparador amero no podrá contar con los defensas Venancio y Arbilla y, por contra, sí podrá disponer del lateral izquierdo Toño. Garitano reconoce que tiene la «mente puesta en el choque ante el Valladolid», no en otros objetivos. Piensa en corto, dice, porque «se trata del partido más inmediato que tenemos» y porque «queda una jornada menos».

«Hagamos lo que hagamos ante el Valladolid habrá que seguir jugando, lo enfocamos como un partido más de la liga en el que tenemos tres puntos en juego muy importantes», afirma el míster armero, que no quiere hacer números. «Soy de letras y no hago números. La clave es ganar, ganar y sumar y, luego, ya veremos dónde estamos en la clasificación».

Garitano entiende que el Valladolid es «un equipazo» y para enfrentarse a los pucelanos «habrá que ver a un buen Eibar y ganar. No me gusta hacer cuentas, ni tampoco que los de dentro que están aquí hagan números. Todas las cuentas que he visto en el mundo del fútbol no han salido nunca, las cuentas son ganar y apretar, y que se vea al mejor Eibar con la ayuda de la gente. Hay que intentar superar a un rival que es de lo mejor de la categoría».

El técnico de Derio afirma que su equipo «es ganador» y que solo piensa en ganar. «Somos ganadores, nunca he salido a empatar, sino a ganar. Nosotros saldremos a ganar al Valladolid, como ellos también, los dos somos equipos que salimos de cara a lograr los tres puntos. El Valladolid es un gran equipo y saldrá a ganar, como nosotros».

Preguntado Garitano sobre cómo influirá en el choque que al Valladolid solo le valga ganar, ha respondido que «al Eibar también solo le vale ganar. Los dos tenemos necesidad de sacar el partido, no veo que nosotros tengamos menos necesidad que ellos de ganar. Este es un partido importante y tenemos necesidad de sacar los tres puntos».

Para Garitano el Valladolid es un gran equipo. «Está en Segunda y tiene cuatro cedidos en Primera. Es un equipo, una plantilla buenísima. Juega bien, tiene tanto poder ofensivo como muchas variantes. Lo tiene todo, es de lo mejor que veo en la categoría y, quizá, es lo mejor». En este sentido, considera que el papel de Ipurua es fundamental, «vamos a necesitar de la afición, de nuestra mejor versión, todos juntos para sacar el partido. Tenemos que ser nosotros mismos para ganar y será importante ponernos por delante. En Segunda son cruciales los pequeños detalles. Estamos preparados para jugar tanto si arrancamos por delante en el marcador como si lo hacemos por detrás, lo hemos demostrado, pero en partidos igualados en Segunda, si te pones por delante, tienes una ventaja para gestionar el partido de otra manera».