Garitano: «Tenemos que salir a hacerles daño arriba»

La expedición del Eibar viaja mañana a Albacete donde este viernes a las 21.00 horas se enfrenta al cuadro albaceteño en el Carlos Belmonte. En la capital manchega realizará en la tarde de jueves el último ensayo de la semana. Garitano puede contar con el central Venancio, pero tiene serias dudas con Berrocal y Chema Rodríguez, ambos con molestias musculares, al tiempo que no podrá contar ni con Aketxe ni con Correa que «tienen para largo», según afirma el técnico.

En este escenario la defensa armera puede variar con respecto a la que jugó ante el Levante en la última jornada dando entrada Venancio y la conformen Arbilla, Venancio, Sergio Álvarez y Tejero, el hombre sacrificado sería Lasure en el lateral izquierdo para volver Arbilla a esa demarcación. «El partido llega rápido. Mañana (por hoy) ya partimos para allí, no tenemos muchos días para prepararlo». Junto al Burgos, el Albacete es equipo revelación. «Sí, al principio había 12 candidatos a subir, el Albacete no estaba incluido entre ellos, pero ahora está ahí por méritos propios. Es un buen equipo. Llevan cinco partidos seguidos sin ganar. Ante el Rácing no hizo un buen partido, pero ante el Las Palmas creo que mereció ganar, jugó su mejor partido de la temporada. Ante el Granada también estuvo muy bien. Es un equipo peligroso en ataque, es muy vertical y sus atacantes tienen gol. Ha demostrado que puede ganar a cualquiera. Conozco a su entrenador. Trabajé con él en el Valladolid y es amigo mío. Aquí nos pusieron en muchas dificultades», destaca Garitano.

«Potenciar nuestras virtudes»

El Albacete es el segundo equipo que más goles lleva, «eso es porque de medio campo para adelante tienen tralla. Es el más efectivo y certero de la categoría. Sabiendo quién es el rival, debemos potenciar nuestras virtudes y aprovechar sus debilidades».

El preparador armero afirma que el juego del Albacete es «camaleónico». «Saben encerrarse bien atrás y salir con mordiente a la contra. Hay partidos en los que presionan arriba. Saben adaptarse a la forma de jugar del contrario para contrarrestar su potencial. Tenemos que fijarnos en lo nuestro». El Eibar lleva una buena dinámica fuera de Ipurua. «Estamos logrando buenos resultados fuera de casa y tendremos que seguir así, porque cada punto vale oro. Seguir con nuestra dinámica. Tenemos que salir a hacerles daño, siendo sólidos atrás».

Ampliar Entrenamiento del Eibar. Morquecho

«Debemos salir a por la victoria»

La jornada 35 ha dejado claro que cada punto vale su peso en oro. «A estas alturas del campeonato cuesta mucho sacar adelante los partidos. Si miras los últimos ocho partidos somos el mejor equipo y así debemos seguir. Debemos salir a por la victoria, pero siempre manteniendo el equilibrio, porque cuando roban el balón salen muy rápido. Necesitaremos mantener el orden. Ahí va a estar la clave», reconoce Garitano. La tensión en las últimas jornadas va creciendo y es consciente Garitano que considera que «hay más tensión por abajo. Nos estamos jugando algo tan bonito como subir y en la historia del Eibar solo se ha conseguido una. Hay tensión de la buena porque tenemos la oportunidad de conseguir algo muy chulo. En eso estamos. Nos quedan partidos de mucha tensión, pero es por conseguir algo muy grande».