Garitano resalta que «es el triunfo más importante lejos de Ipurua»

«Para ganar en Las Palmas tienes que hacer un gran partido. Hay momentos que hemos jugado bien, en otros nos hemos visto obligados a defender sobretodo en los primeros minutos de la segunda parte. Pienso que hemos hecho un gran partido, lo hemos leído bien con un gran trabajo defensivo y con buenos contragolpes. Una victoria importante en uno de los campos más complicados de la categoría», estas fueron las primeras palabras de un Gaizka Garitano, satisfecho con el triunfo.

El técnico armero restaba importancia al dormir en segunda posición. «Realmente no me importa estar segundo o tercero, para mí lo más importante ahora mismo son los tres puntos. Al final sabes que tienes que llegar a unos puntos, tenemos muchos y cierto es que en las posiciones de arriba está caro el tema. Estamos siete o nueve equipos que optamos para estar arriba con mucha igualdad, todos estamos parecidos». Garitano valora mucho haber ganado al rival directo como Las Palmas. «Sin duda que estamos muy contentos porque hemos vencido a un rival que va a estar ahí luchando por estar arriba». Para Garitano el triunfo en el estadio Gran Canaria «ha sido hasta ahora el más importante que hemos logrado en este ciclo fuera de Ipurua. Estos partidos son los que valen seis puntos, ganas tú y no lo hace un rival directo y, sobre todo, hacerlo en su casa. Las Palmas es un equipo de una calidad terrible»., sentenció el deriotarra.