Garitano resalta que «lo que hemos hecho es ganar tres puntos»

Gaizka Garitano estaba satisfecho, entró sonriente en la sala de prensa, con la victoria y el asalto al liderato en su bolsillo ante un rival directo como es el Almería en esa lucha por el ascenso directo. Sus primeras palabras fueron. «Estoy contento, hemos empezado el partido muy fuertes, hemos el primer gol y hemos podido hacer otro. El resto del partido lo hemos defendido con mucho orden y el Almería no ha estado cómodo en ningún momento. El Almería es un gran equipo y para ganar aquí hay que hacer las cosas muy bien en defensa, hay que hacer un gran trabajo en general muy bien. Nos llevamos tres puntos, estoy muy contento por la actuación de los jugadores y por ganar en un campo tan difícil ante un gran equipo. Hemos hecho el trabajo que teníamos previsto hacer». Garitano relativizaba su condición de líder y cuestionado si habían dado un golpe en la mesa y habían KO al hasta ahora líder, decía que «el Almería es un gran equipo y va a estar arriba, no hemos dejado KO a nadie. Lo que hemos hecho es ganar tres puntos, nada más. Hemos ganado el partido, pero esto no quiere decir nada porque hay muchos equipos que estamos en la lucha. Este sábado nos viene el Huesca y es otro partido en el que hay que trabajar mucho».