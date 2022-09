Garitano: «Hemos peleado hasta el final, tenemos que darnos valor»

Gaizka Garitano señaló al finalizar el duelo que los dos equipos tuvieron ocasiones, llegadas «mientras los dos equipos estábamos once contra once, el partido estaba abierto. El Leganés tiene un gran equipo, de las mejores plantillas, sin duda, del campeonato». El entrenador armero destacó que «tenemos que darnos valor al quedarnos con diez, cualquier otro equipo hubiera perdido por goleada. Hemos luchado hasta el final, hemos metido el gol del empate que no ha subido al marcador».

El entrenador armero resaltaba que «hay que seguir en la pelea, estamos empezando. Todos los puntos son importantes, no estamos contentos porque no hemos puntuado», acabó diciendo.