Gaizka Garitano habló del partido tras concluir y reafirmó que «esta es una categoría muy disputada, hay mucha igualdad y es difícil superar a los contrarios, hemos jugado el último partido de la jornada y hemos finalizado en tablas». El responsable del banquillo armero destaco con respecto al partido ante el Mirandés que «ha sido un duelo en el que ha habido alternativas, pero creo que hemos tenido buenos momentos. No hemos podido hacer gol y hemos sabido mantener la portería a cero. No hemos podido ganar y hay que pensar ya en el jueves ante el Ibiza».

«Hoy nos ha faltado centro del campo, sin Peru, sin Javi Muñoz, si Aketxe, hemos jugado con más gente arriba, nos ha hecho estar en zona de remate, en estar más cerca de la portería rival, estar más cerca del gol pero más lejos del juego que otras veces al no tener tres centrocampistas y aun así hemos hecho un gran trabajo porque a nivel defensivo el Mirandés exige mucho porque tiene calidad arriba. Ellos han defendido bien», afirmó Garitano. En cuanto al gol anulado a Corpas, a Garitano le pareció gol, dudando de la línea del VAR. «No obstante, valoro el trabajo del equipo, no voy contento con el resultado. Lo hemos intentado pero no ha podido ser, pero tenemos que seguir luchando otra jornada más», resumía.