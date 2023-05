Garitano: «Tenemos que ganar sí o sí, es una final»

Gaizka Garitano destaca que el partido de este domingo, a partir de las 14.00 horas, en El Sardinero ante el Racing «es una final» y «sabemos que tenemos que ir a ganarlo». El entrenador del Eibar asegurado que su equipo está «en uno de los mejores momentos de juego de la temporada, pero hay que ganar».

El entrenador armero califica el choque de «final, es un partido que tenemos que ganar sí o sí. Sabemos que tenemos que ir a ganarlo y estamos preparados». Añade que »ahora es importante no dudar de nuestras capacidades, de lo que estamos haciendo. Siempre hay cosas que mejorar, pero viendo los partidos, el equipo está más que vivo, dando buenas sensaciones, incluso mejores que en otros tramos en los que hemos ganado muchos partidos seguidos, jugando mejor, haciendo más ocasiones y recibiendo menos. Pero la realidad es que no estamos ganando y tenemos que estar mejor en los pequeños detalles que tenemos que mejorar. Es algo que podemos hacer, veo al equipo preparado para ello».

Para Garitano es fundamental llegar en las tres últimas jornadas «dependiendo de tí en estas tres últimas jornadas. Queremos ganar porque si no ya no vamos a depender de nosotros. No tenemos mucho margen para poder fallar y tenemos que conseguir un buen resultado que nos permita en las dos últimas jornadas depender de nosotros mismos». El responsable del banquillo armero admite que »no estamos acertando de cara al gol y en eso tenemos que mejorar porque esto va de goles y si no haces gol no ganas partidos«, pero destaca que »lo importante es seguir generando ocasiones, seguir presionando en campo contrario, seguir dominando el juego y concediendo poco al rival y tarde o temprano las cosas tienen que ir a su sitio».

«Haciendo los partidos que estamos haciendo en este mes y medio no es normal no haber ganado ningún partido. Hemos ganado haciéndolo no tan bien muchas otras veces y ahora estamos en uno de los mejores momentos de juego, de conceder muy poco o nada al contrario. Es cierto que aquí hay una regla incontestable: hay que ganar y no estamos ganando», confiesa.

El Racing, un equipo efectivo

En cuanto al Racing, un rival que lleva una segunda vuelta buena en su estadio y que quiere certificar la permanencia ante el Eibar, afirma Garitano que «es un equipo que ha mejorado mucho, con José Alberto están muy bien. Tiene mucho talento de mitad del campo para adelante, muchos futbolistas muy buenos, capaces de hacer gol y buenas jugadas. Es un equipo muy efectivo, cuando pisa el último tercio tiene 3-4 jugadores de mucho nivel. Están funcionando muy bien como bloque y en casa, ante su afición y con el campo lleno casi siempre, se da un ambiente muy favorable a ellos. Es un partido muy bonito para jugar».

Agradecimiento a la afición

En lo que respecta a la afición, el preparador eibarrés, destaca que «con la afición siempre hemos contado, en los buenos momentos, en los malos momentos. Nos llega mucho su energía, nos ayuda mucho. Ellos siguen apretando y animando porque ven que el equipo transmite. Cuando ves un equipo que nos estamos entregando y vaciando, ellos nos dan también. Les damos las gracias, siempre hemos estado juntos y siempre vamos a estarlo. Ojalá todos los que van a Santander y los que se queden en Eibar puedan disfrutar de un buen día y ganemos, se lo merecen ya».

Garitano afirma que sienten de cerca a la afición que estará en El Sardinero en buen número, asegurados 1.200 y una movilización de 14 autobuses, pero puede que se aproximen a los 1.500 eibarzales en la grada del estadio racinguista. «Lo importante es que todos pongamos de nuestra parte todo lo que podamos y vamos a ver si podemos darles una victoria en Santander. Estamos jugando por algo muy bonito, se ha generado una ilusión tremenda y no es nada fácil llegar a esta situación. Sentimos muy muy cerca a la gente. Este es un club en el que conoces personalmente a toda la afición, vienen al entrenamiento como el otro día, te encuentras en la calle con ellos y sufres y disfrutas con ellos. Todos estamos en el mismo barco y eso es bonito. Ojalá les podamos dar una alegría», finaliza Garitano.