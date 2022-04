Garitano afirma que «no hemos hecho el mejor de los partidos»

Gaizka Garitano estaba dolido por la derrota y admitió que «ha sido un partido tal y como me lo esperaba, el Ibiza estaba herido y era consciente de que iba a salir a muerte. Todo el mundo a la hora de enfrentarse contra nosotros mete una marcha más porque somos los líderes y esto lo tenemos que saber». El preparador armero destacaba que «el Ibiza tiene un gran equipo y nosotros no hemos hecho el mejor de los partidos, hemos cometido errores, ellos nos han ganado merecidamente». El máximo responsable del banquillo armero destacaba que a partir del primer gol encajado por un error grave y «a partir de ese momento ha sido más difícil, hasta entonces estábamos bien. No tenemos que poner ningún pega a esta derrota, ahora hemos de trabajar para el siguiente choque ante Las Palmas para tratar de ganarlo. Tenemos que trabajar a partir de hoy pensando en la siguiente jornada y recuperarnos de la derrota».

El entrenador deriotarra resaltó que su equipo «siempre ha jugado con una marcha más, pero esa razón vamos los primeros, en eso no hemos fallado prácticamente en ningún partido. Hoy no hemos estado bien y el Ibiza nos ha ganado haciendo bien las cosas que el juego demanda, no puedo poner ningún pero».