Garitano dispondrá de todos sus recursos en Almería

De no mediar contratiempo alguno de aquí al lunes, cuando el Eibar salte al césped del estadio Juegos del Mediterráneo para medirse al Almería (21.00 h.), Gaizka Garitano dispondrá de todos los recursos que tiene en su mano para tratar de dar un paso de gigante hacia el objetivo marcado.

Tras un parón liguero que le ha venido de perlas para recuperar fuerzas y efectivos, el de de Derio solo tiene que lamentar la ya asumida baja por lesión de Franchu, puesto que además de haber podido otorgarle los primeros minutos en el amistoso ante el Real Unión al central cedido por el Getafe Chema Rodríguez, también comprobó con satisfacción que los reaparecidos Venancio y Sielva, que llevaban en el dique seco desde el pasado mes de noviembre, ya están listos para viajar y jugar en el equipo.

Las noticias positivas no acaban aquí, ya que también Rober Correa parece haber superado los problemas físicos que le impidieron formar parte de la expedición a Oviedo, y por último, y por ello no menos importante, el técnico armero vuelve a poder contar con Blanco-Leschuk después de que el argentino no pudiera jugar en el Carlos Tartiere debido a que estaba sancionado por acumulación de amonestaciones.

La única inquietud para el preparador vizcaíno de cara a la cita ante el líder es que Etxeita viajará con cuatro cartulinas amarillas en su haber y, por lo tanto, corre el riesgo de perderse el siguiente compromiso ante el Huesca si ve la quinta en Almería, pero aún en ese caso también, Garitano tiene ahora alternativas de sobra en defensa.