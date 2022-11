Garitano destaca la solidez del equipo pero reconoce su falta de gol

El Eibar afronta mañana a partir de las 18.00 horas en Cartagonova frente al Cartagena una cita importante en esa lucha por no ser desbancado de los puestos cabeceros de la tabla. La expedición armera salió ayer y hoy por la mañana entrenará en El Pinatar (Murcia). Gaizka Garitano asegura que ve a su equipo «sólido» y «haciendo las cosas bien», pero añade que necesita «mejorar en ataque». Califica al Cartagena como «un equipo muy reconocible, con un estilo muy propio y que tiene mucha confianza en lo que hace».

Garitano recuerda la derrota de la pasada campaña en Cartagonova. «El año pasado perdimos allí, es un equipo que cuando tiene el día juega muy bien, tiene los mecanismos defensivos muy bien cogidos, tiene mucha confianza en lo que hace. Lleva un tiempo con el mismo entrenador y es un equipo muy reconocible, con un estilo muy propio. Vamos con el máximo respeto, sabiendo que el año pasado ya perdimos allí y sabiendo que ésa es una buena referencia para corregir los errores que cometimos. Nosotros también estamos bien, aparte de estar bien en casa ya estamos bien fuera desde hace un tiempo, con buenas actuaciones y buenos resultados, y tenemos que seguir en esa línea». El responsable del banquillo armero destaca la solidez de su equipo en las últimas jornadas, cabe recordar que lleva cinco encuentros seguidos invicto. «Hemos estado en los últimos partidos mucho más sólidos ante rivales serios que nos han exigido y hemos estado muy bien. Lógicamente nos falta mejorar en la fase de ataque, sobre todo con balón, que lleguemos más lejos, más veces, sobre todo fuera de casa, y que aparezcan los jugadores de ataque, que en los últimos partidos nos está faltando el gol, que es lo más importante. Pese a hacer las cosas bien, pese a dominar muchas veces los partidos, pese a llegar arriba o estar en el último tercio muchísimas veces, no encontramos el gol últimamente con facilidad y en eso tenemos que mejorar».

«Llevamos cinco partidos sin perder, en una fase de la temporada en la que venimos de jugar contra Las Palmas y Alavés, dos de los mejores equipos. Al equipo lo veo bien, con cosas que mejorar, pero con una base de lo que hacemos tanto a nivel de juego con balón como en solidez defensiva. Para mí estamos mejorando mucho y dando pasos hacia adelante, lógicamente siempre nos queda todavía margen para mejorar y en eso estamos trabajando», resalta. Garitano habla de la falta de gol, su equipo ha ganado solidez defensiva, pero no tiene esa frescura cara al gol. «En los últimos partidos nos ha costado más, no es fácil crear ocasiones, pero ellos tampoco nos han creado demasiadas. Para meter goles tenemos que crear más ocasiones de gol. En dominio de partidos, en llevar la iniciativa, en jugar a atacar, las estadísticas dicen que somos uno de los dos o tres mejores equipos de la liga, pero es verdad que en el último tercio de campo no estamos encontrando esa jugada, esa pared, ese brillo que hace falta en los jugadores de ataque, tenemos jugadores que en eso lo pueden hacer y les tenemos que exigir que lo hagan».

Garitano considera importante, «ponerse por delante» y matiza que «llevamos dos años que cuando nos ponemos por delante somos un muy buen equipo muy difícil de remontar. Eso marca mucho, porque la mayoría de los equipos se nos están metiendo muy atrás y tenemos que llevar nosotros la iniciativa, especialmente en casa. Está todo muy igualado, cualquiera puede ganar a cualquiera, jugamos el pasado domingo contra el líder y en el segundo tiempo casi ni pasaron del medio campo. Hay mucha igualdad entre los equipos de abajo y de arriba».

Apunta Garitano que, «en los dos últimos partidos que hemos jugado fuera de casa hemos cometido muchas pérdidas de balón y tenemos más calidad como para no perder tantas veces el balón en la fase de construcción y finalización. En eso podemos mejorar y eso nos va a dar un salto a todo lo bueno que estamos haciendo a nivel defensivo y en transiciones. Tenemos que mejorar respecto a Las Palmas y Málaga en eso, el equipo tiene calidad como para no cometer tantas pérdidas de balón que te hagan defender más tiempo del que a nosotros nos gustaría».