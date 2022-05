Gaizka Garitano: «No necesitamos transistores, dependemos de nosotros mismos»

Gaizka Garitano ha manifestado que, de cara al partido de este sábado en Ipurua ante el Tenerife (22.00 horas), el equipo tiene que «jugar al fútbol, tratar de divertirnos y hacerlo lo mejor posible». El entrenador de la SD Eibar ha destacado que «no necesitamos transistor porque no dependemos de nadie».

«Normalmente con 77 puntos tendríamos que estar ya ascendidos e igual no van a valer ni 81. Todo me hace pensar que tendremos que ganar los partidos que nos restan», apunta el técnico armero. «Primero vamos a intentar ganar el del Tenerife». Las últimas jornadas, al igual que el resto de la temporada, ha quedado patente la complejidad de hacerse con una plaza de ascenso directo. «Sabíamos que la lucha iba a ser muy dura, todos llegamos muy justos al final de la temporada. En Segunda la temporada es larguísima. Llegamos a este último tramo lo mejor que podemos y con las esperanzas intactas de estar donde llevamos estando todo el año», reconoce Garitano.

Ha insistido que «no necesitan transistor» para saber lo que van haciendo el Almería y Valladolid, sus rivales directos en la lucha por subir. «No dependemos de nadie. Los equipos contrarios están muy fuertes, ganando bastante fácil los partidos, son bastante superiores y no podemos esperar nada del Almería y del Valladolid en cuanto a que vayan a tener mal día o no vayan a ganar. Solo esperamos que el Eibar esté bien e intente ganar. Dependemos de nosotros mismos», sentencia.

Respecto al Tenerife, próximo rival, Garitano tiene claro que «es el mejor equipo en cuanto a organización. Tácticamente rozan la perfección y por eso es el equipo menos goleado de la liga, porque han hecho las cosas muy bien. Es muy difícil meterle mano y ante este tipo de equipos tienes que tener cuidado porque arriba también tiene tralla y calidad. Ellos lo hacen muy bien y tenemos que intentar tener paciencia y hacer las cosas bien, sabiendo que el partido es largo».

Piropos a la afición e Ipurua

Garitano no ha dudado en alabar a su afición. «No es como en otro club, que no sabes quién te anima, a los aficionados del Eibar los conozco a casi todos de toda la vida, les pongo cara. Claro que llegan mensajes de ánimo, lógicamente todo el mundo está muy ilusionado. Desde dentro lo vivimos con normalidad, es una semana más. No hemos hecho nada diferente a lo que solemos hacer, ni vamos a hacerlo el día del partido. Sabemos que es un día clave, pero la preparación para jugar un partido de fútbol va a ser la misma que otras veces».

El técnico armero ha querido poner en valor el calor de la afición a lo largo de todo el curso. «Los aficionados del Eibar han estado con nosotros en los momentos buenos y en los más complicados. Siempre hemos ido juntos de la mano. En estas últimas jornadas estamos teniendo el campo lleno. Sabemos que el sábado estarán dejándose la garganta, pero por nuestra parte tenemos que jugar al fútbol e intentar ser mejor que el Tenerife».

Sin presión

«Bendita presión poder ser futbolista o entrenador, que es lo que más te gusta, estar ligado a este deporte, vivir de ello y llegar al final de una temporada magnífica jugándote un ascenso. Si estamos presionados por eso, ¿cómo puede estar uno que no tiene trabajo y tiene problemas para llegar a fin de mes? No podemos hacer un drama de los partidos, tenemos que darle naturalidad e intentar ganar», finaliza Garitano.