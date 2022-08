Gaizka Garitano ha regresado del duelo ante el Villarreal B con un sabor agridulce, feliz con el punto del empate 2-2, pero no tanto con el juego de su equipo: «Hay que darle mérito al rival, pero es cierto que empezando tan bien el partido, luego no hemos estado bien, sobre todo al final del primer tiempo. Me voy contento con el resultado, por la entrega de los jugadores, pero no me voy contento con la actuación del equipo porque, pienso que no hemos estado a nuestro mejor nivel».

El Eibar sigue invicto tras consumarse la segunda jornada del comienzo liguero y al técnico armero este hecho le transmite buenas sensaciones. «El ADN competitivo lo tenemos, incluso cuando se nos ponen los partidos complicados como este. Hemos empatado al final, pero hemos querido ir a por la victoria».

Así las cosas, Garitano quiso quedarse con «la reacción del equipo en los momentos difíciles. El partido se ha abierto peligrosamente, con bastante desorden al final para haber pasado cualquier cosa. Al final ha sido un partido bastante descontrolado por nuestra parte. Realmente no ha sido nuestra mejor actuación».

Blanco Leschuk marca su gol

El delantero argentino que retornó el pasado martes al Eibar para firmar por dos temporadas tras rescindir contrato con el Antalyaspor turco, saltó en el minuto 83 sustituyendo a Matheus Pereira y marcó el gol del empate en el 89. «Hay que seguir mejorando y las oportunidades van a llegar», señaló tras el partido. Más adelante reconocía que «estoy contento por jugar» y que el partido ante el Villarreal B «ha sido complicado». «El campeonato es duro, la Segunda División es igualada y nadie cede».