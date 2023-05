Garitano: «Ante Las Palmas es un partido importante, pero no decisivo»

Gaizka Garitano ha asegurado este sábado que el Eibar tiene que «seguir en la misma línea en la que estamos y ser más precisos en los últimos metros». En la rueda de prensa previa al partido del lunes en Ipurua (21.00 horas) ante UD Las Palmas, el entrenador armero ha destacado que para ganar al equipo grancanario habrá que hacer un «muy buen partido y el equipo está en disposición de hacerlo». Garitano no podrá contar con su goleador Stoichkov ni con el lateral izquierdo Lasure y sí con Berrocal y Vadillo.

Un triunfo para los armeros supondrá dar un golpe sobre la mesa en un momento clave para el ascenso directo, sobre todo para las tres finales ante el Racing, Sporting y Huesca. «Es un partido importante, pero quedan otros tres más y hay que seguir ganando el siguiente partido, el siguiente y el siguiente. Es verdad que es un partido muy importante porque quedan solo doce puntos, porque jugamos en casa y porque jugamos con un rival directo. Es un partido importante que queremos ganar, pero ganemos o perdamos habrá que seguir jugando y seguir ganando. Cuando estás primero siempre tienes esa necesidad de ganar».

El preparador armero destaca la situación privilegiada de su equipo. «Da exactamente igual lo que hagan los demás. Nosotros miramos a lo nuestro, vamos los primeros y si ganamos seguimos los primeros. El viernes yo no vi el partido (de Mendizorroza) porque me da igual, sé que nosotros tenemos que ganar para seguir arriba y no pierdo un segundo en mirar lo que hace el resto. Estamos en una situación privilegiada porque nos lo hemos ganado hasta ahora y hay que demostrar en los últimos partidos lo que hemos hecho durante la temporada y dar la puntilla».

Garitano remarca que «tenemos que hacer lo que hemos hecho en los últimos diez meses. Cuando llegas a los exámenes finales tienes que repasar lo que has hecho durante todo el año, que es lo que te ha llevado a estar primero en la clasificación. Seguir la línea en la que estamos y vamos a necesitar ser un poco más precisos en los últimos metros, en tomar mejores decisiones en ese último tercio. Ahí necesitamos un poco más de tranquilidad para tomar decisiones, algo más de finura en los últimos metros porque lo demás creo que lo estamos haciendo bien y debemos seguir en esa línea».

Las Palmas también se la juega

«Las Palmas es un gran rival que se está jugando lo mismo que nosotros. Esperamos hacer un buen partido y ganar. Es un partido que nos va a exigir mucho porque vamos a tener enfrente a un rival muy bien dotado técnicamente, que tiene una gran organización. Es un equipo que, teniendo jugadores del nivel que tiene, con jugadores de los mejores de la categoría a nivel técnico, es capaz también de encajar muy poquitos goles y tener una muy buena organización. Vamos a tener que hacer un muy buen partido y el equipo está en disposición de hacerlo», resalta el preparador armero.

Ipurua se espera que esté lleno, su papel es importante, «tenemos a la afición con nosotros, Ipurua estará lleno y estamos preparados para poder hacer un buen partido. Poder conseguir una victoria nos daría una renta muy buena en la clasificación y aún así, habrá que seguir ganando. Si empatamos o perdemos habrá que ganar en Santander sí o sí. El del lunes es un partido importante, no decisivo porque habrá otros tres partidos, pero tanto para Las Palmas como para nosotros es un partido muy importante».

Dada la igualdad existente, Garitano resalta que «ahora mismo hay equipos que están peleando por evitar el descenso que tienen el mismo potencial que el Eibar. Nos va a costar muchísimo, esta categoría es muy igualada, hay muy poco margen entre equipos y a todo el mundo nos cuesta. A nosotros nos cuesta muchísimo ganar y vamos los primeros, imagínate lo que les cuesta ganar a los otros 21».