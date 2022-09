Garitano: «Vamos a por nuestra primera victoria lejos de Ipurua»

Gaizka Garitano ha calificado al Andorra como «un equipo de autor» que «ha entrado muy bien en la categoría» tras su ascenso desde la primera RFEF. El Eibar juega este sábado a las 18.30 horas ante el Andorra CF en el estadio Nacional andorrano. El entrenador armero ha considerado clave para obtener un resultado positivo tener «una buena organización defensiva». Garitano cuenta en principio con todo su bloque ya que ha recuperado al sancionado Correa que la pasada jornada no jugó ante el Granada.

Tras la goleada de la pasada jornada al Granada por 4-0, el Eibar ha dado un golpe sobre la mesa. En su estadio de Ipurua ha ganado sus tres partidos, la asignatura pendiente está conseguir los tres puntos lejos de casa, solo ha sacado uno del empate ante el Villarreal B, dado que cayó en Butarque por 2-1 ante el Leganés. «Hemos jugado dos partidos fuera, todavía no hemos sido capaces de ganar y ahora vamos a por nuestra primera victoria contra el Andorra, un recién ascendido que está haciendo las cosas muy muy bien, que ha entrado en la categoría con muy buen pie, que ya ganó al Granada el otro día y está compitiendo muy bien y jugando bien. Será un partido difícil», ha destacado Garitano quien entiende que «los puntos valen igual en casa que fuera. Nuestra idea siempre es ir a ganar fuera. Tenemos que intentar hacer lo mismo que hacemos en casa e intentar traer los tres puntos».

Sobre el Andorra el responsable del banquillo eibarrés ha resaltado que «es un rival al que conocemos bien, le hemos seguido mucho también el año pasado, tiene un estilo de juego muy propio, muy sabido, muy de la marca de su entrenador, un equipo de autor. Sabemos todos cómo juega, las fortalezas que tiene y tenemos que intentar hacer un buen partido allí. Será un partido complicado, como todos. Han ganado al Granada en el único partido que han jugado en casa y han demostrado que han entrado en la categoría muy bien, haciendo lo mismo que hacían el año pasado, con mucha personalidad».

Para el técnico de Derio «siempre que juegas fuera de casa, una buena organización defensiva es importante, pero en este partido mucho más porque como no aprietes bien vas a estar todo el partido detrás de ellos«. »Es el equipo que más posesión tiene de la liga, es muy difícil quitarles el balón con el juego de posición que tienen. Es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene las ideas muy claras y sobre todo nosotros, cuando no tengamos el balón, tenemos que intentar hacer las cosas bien, bascular bien y apretar bien porque si no la mayoría de los equipos están andando detrás de ellos sin coger la pelota y eso te penaliza mucho», ha puntualizado.

Partido de ritmo alto y concentración

Tanto el Eibar como el Andorra son dos equipos que quieren el balón. El Andorra es el conjunto con mayor posesión de la Liga SmartBank con un 66%, mientras el cuadro azulgrana un 53%. «Somos dos equipos que queremos que el balón esté siempre en juego, que proponen cada uno a su estilo que la intensidad sea alta. Esperamos un partido en el que se jueguen bastantes minutos en el que los dos equipos vamos a ir a ganar y en el que la intensidad y el ritmo serán más altos que cuando juegan algunos otros equipos», ha dicho Garitano.

Para Garitano es clave la concentración fuera de casa. «Hay que aumentar los niveles de concentración fuera de casa». El técnico ha apuntado que en los tres partidos que han jugado en casa «prácticamente no hemos hecho ningún error de concentración, han sido tres partidos muy redondos a nivel de estar 90 o 100 minutos sin cometer errores y con una máxima concentración. Fuera no hemos conseguido eso. Hemos hecho tramos muy buenos, hemos estado al nivel de caso en algunos tramos, pero no en 90 minutos, hemos perdido la concentración en algunos tramos de los partidos que hemos jugado fuera de casa y eso nos ha hecho jugar con diez o cometer errores para encajar goles».

Por contra, Garitano ha considerado que tienen que mejorar «a nivel de concentración y de tener una máxima intensidad, no solo física, que la tenemos, sino mental, esa perfección mental de competir 100 minutos sin cometer ningún error. Eso fuera de casa no lo hemos hecho en los dos partidos, podemos mejorarlo y a eso acompañar las cosas buenas que hemos hecho».