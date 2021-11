Garitano advierte de la fortaleza del Girona

El Eibar sigue enfrascado en la preparación del partido del lunes (21.00 h, GOL) ante el Girona, un choque en el que se le antoja imprescindible que su equipo mantenga la buena dinámica que lleva en casa, porque la entidad del rival así lo va a exigir. «Nos sentimos fuertes. Hemos hecho buenos partidos en casa y en este también lo tendremos que hacer por el rival que nos viene».

Pese a que los catalanes suman ocho puntos menos que los armeros, no le cabe duda de que «es un rival directo» y de hecho, afirma que es «uno de los equipos que más me gusta por cómo juega, por los jugadores que tiene, con experiencia y un buen entrenador». No empezaron bien, pero vienen de ganar cuatro de los últimos cinco partidos. «Es un equipo muy completo que viene en buena dinámica».

No le importa tanto cuándo jugar, como que Ipurua registre una gran entrada. «Yo lo que quiero es ganar y no me importa si juego el sábado el lunes o el martes a las tres de la mañana. Lo único que cambia es que más gente pueda venir a Ipurua y quiero que el estadio esté lo más lleno posible, porque necesitamos su ayuda. Es lunes por la noche con un tiempo invernal, pero creo que la gente se está divirtiendo».