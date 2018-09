S.D. Eibar Garagarza señala que no les ha afectado desvincularse de la Real en el desarrollo del fútbol base Fran Garagarza. / Morquecho El director deportivo del Eibar destaca que «todas las partes tienen el diseño de lo que quiere el Eibar y por lo que va a trabajar» J.A. REMENTERIA Jueves, 13 septiembre 2018, 19:36

En la presentación de la cantera del Eibar llevada a cabo este jueves en Ipurua, el director deportivo del club Fran Garagarza no ha profundizado en el nuevo contexto surgido a raíz del anuncio realizado por su Consejo de Administración de desvincularse definitivamente del convenio para el desarrollo del fútbol base en Gipuzkoa que le unía a la Real Sociedad. El ejecutivo armero remarcó que «en nada afecta a nuestro trabajo de cantera, al menos, de momento no hay ninguna desafección» e incluso señaló «que seguiremos trabajando con nuestro criterio, no tengo ningún dato que me diga lo contrario».

Fran Garagarza dejó entrever que las relaciones con la Real y Diputación son cordiales, «estamos tranquilos, tenemos nuestro planteamiento y creo que hay voluntad por parte de todos. El contexto en el que estamos no tiene parangón con el pasado, es otro ámbito totalmente distinto. Contamos con un nuevo marco y el Eibar tiene voluntad de llevar a cabo su modelo porque lo entiende necesario. En todo momento ha habido respeto por todas las partes y pienso que se buscarán soluciones«.

En el apartado específico que atañe a la Real, Garagarza destacó que «en el crecimiento que ha tenido el Eibar una buena parte de responsabilidad ha tenido la Real Sociedad». El director deportivo armero enfatizó que todas las partes tienen el diseño de lo que quiere el Eibar y cómo quiere transitar y trabajar«

A primeros de septiembre, el Eibar hizo pública una nota en la que decía que «tras una profunda reflexión interna de los miembros del Consejo de Administración de la SD Eibar, el Club no ve posible alcanzar un acuerdo sobre el convenio de colaboración que históricamente le ha unido a la Real Sociedad en el fútbol base y ha decidido no renovar el convenio que se encontraba pendiente de revisión desde finales de 2015, hace ya casi tres años», añadiendo que había «comunicado tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como a la Real Sociedad esta decisión, adoptada después de que no haya obtenido respuesta a las distintas propuestas planteadas durante este tiempo», dando por concluida la vigencia del anterior convenio y de los derechos y obligaciones que comportaba. Finalizaba la nota dejando abierta la puerta «a seguir negociando para alcanzar un acuerdo sobre la base de la propuesta que formuló en su día y con el convencimiento de que el objetivo común de todos los implicados es el beneficio del futbol base de Gipuzkoa, más aún habiendo en la actualidad dos equipos del Territorio en la élite del fútbol.