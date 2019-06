SD Eibar El Eibar peleará «a muerte» por Joan Jordán Fran Garagarza, con gesto serio, ayer en el transcurso de su comparecencia en Ipurua. / ASKASIBAR Fran Garagarza insiste en que el club armero prefiere que el catalán siga antes que venderlo. El director deportivo también afirma que lucharán para que también se quede Cucurella, con contrato hasta 2023 LETIZIA GÓMEZ Jueves, 13 junio 2019, 07:28

Casi un mes después de la conclusión de la temporada, el director deportivo del Eibar compareció ayer ante los medios para realizar una valoración de la campaña, pero también para responder algunas cuestiones referentes al futuro proyecto, en el que quiere que Joan Jordán y Cucurella continúen pese a todos los rumores que les sitúan con pie y medio fuera del club.

Para Fran Garagarza, la nota final del curso no puede ser otra que «un sobresaliente», aunque dice que «lo hacemos parecer fácil, cada año es más difícil». Insiste en que «aunque los números no son los mismos que otros años, el juego y el nivel del equipo ha sido muy bueno. Las sensaciones han sido muy buenas».

Pendiente de renovar. El contrato del mutrikuarra expira este próximo 30 de junio, aunque está convencido de que las negociaciones que mantiene con la cúpula de la entidad se resolverán de forma positiva en breve. «Hemos estado reunidos con Amaia Gorostiza y Jon Ander Ulacia y estamos dando pasos en firme para llegar a la meta. Espero que en breve podamos dar la noticia. He querido dar pasos en otras cosas que me parecían más importantes que la mía, pero las dos partes vamos en la misma dirección».

Situación de la plantilla. A día de hoy el Eibar tiene un plantel en nómina con 22 jugadores conformado por Yoel y Marko en portería; Rubén Peña, Calavera, Ramis, Paulo, Bigas (comprado a la UD Las Palmas), Arbilla, Cote y el retornado José Antonio Martínez en defensa; Sergio Álvarez, Jordán, Escalante y Diop para la medular; Orellana, Pedro León, De Blasis y Cucurella (recién adquirido al Barcelona y firmado hasta el 2023) destinados a los flancos, así como Charles, Sergi Enrich, Kike García y el tinerfeño Nano Mesa para la punta de ataque. El 30 de junio el club decidirá qué hacer con los cedidos Elgezabal (Alcorcón) e Irazabal (Mirandés). Lo importante a juicio de Garagarza «es dar continuidad a bloque que tenemos, porque creemos que es la clave para llegar a la meta».

Bajas seguras. Por ahora solo se ha producido la salida de dos jugadores de la pasada campaña, ya que no se ha ejercido la opción de compra de Cardona ni se ha ejecutado la renovación de Pere Milla, por lo que el jugador queda libre.

Necesidades previstas. Dado que aún no se han producido más salidas que las dos mencionadas, el Eibar aún no ha definido sus necesidades reales. «Sabemos que necesitamos un delantero de un perfil parecido al de Cardona y también tendremos que cubrir la salida de Pere Milla. Tenemos jugadores polivalentes y eso nos da margen para movernos en el mercado. Estamos tranquilos y queda un verano muy largo por delante. Ahora mismo la plantilla tiene el nivel en calidad y número», dice.

Oferta a Riesgo. El Eibar no quiere perder a un activo personal tan valioso como Asier Riesgo, por lo que esperan con optimismo una respuesta afirmativa a la propuesta de continuidad por un año. «Es un jugador importante para el club dentro y fuera del campo, uno de los capitanes, jugador 'esencia Eibar'». A expensas de lo que pase con Dmitrovic y Yoel, podría darse el caso de que, al igual que el año pasado, el equipo arranque con tres porteros para un solo puesto, un riesgo que el club está dispuesto a correr.

Retener a Jordán. Es uno de los grandes objetivos que se ha marcado el director deportivo, que prefiere seguir teniendo a un jugador de su calidad, que los millones que podrían llover por él. De sus palabras se desprende que están intentando convencerle para que renueve. En este sentido, admite que «sí hay movimientos de clubes interesados en Joan, pero ahora es jugador nuestro, contamos con él y el tiempo dirá lo que se va a dar. Yo no estoy dando por hecho que no vaya a seguir. De hecho, vamos a pelear a muerte para que siga, porque el Eibar quiere que Joan se quede. Ahora no estamos trabajando en su sustituto porque no se ha ido».

A expensas de Cucurella. Reconoce que «el Barcelona no tiene plazo máximo para comprarlo. Tienen derecho a recomprarlo, por lo que estamos con la incertidumbre de lo que pueda pasar. El jugador también tiene mucho que decir, pero el Barcelona tiene la posibilidad de llevárselo. Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que siga aquí».

Preparados para las sorpresas. Jordán y Cucurella no son los únicos armeros con buen cartel, y por eso mismo el mutrikuarra señala que «tenemos la alarma roja activada. Ya hay unos movimientos respecto a varios jugadores y valoraremos los pasos a dar. Algo han hecho bien para que estén en boca de muchos. Estamos bien protegidos, pero a día de hoy oficial solo hay lo de Jordán».

Sin cambios en el filial. El descenso del CD Vitoria a Tercera, impidiendo así el ascenso del Urko a esa categoría, ha supuesto la peor noticia del año para el Eibar, que sin embargo, mantendrá el acuerdo firmado con el club vitoriano hasta el 2023. De este modo, la escuadra alavesa seguirá siendo el primer filial armero, dirigido de nuevo por Iban Fagoaga, mientras que el Urko será su tercer equipo en División de Honor.

Impulso al femenino. El ascenso a Primera B ha llenado de orgullo al club, que va a redoblar su esfuerzo económico y estructural, porque «forma parte de nuestro plan estratégico.