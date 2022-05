Gaizka Garitano ha hablado cara al partido final de este domingo a partir de las 20.00 horas en el estadio de Santo Domingo ante el Alcorcón. El entrenador de la SD Eibar ha señalado que «ya ha llegado el momento. Estamos ante la última jornada y es un partido muy importante» y reconoce que «es la posibilidad de que sea el último y tenemos que tratar de ganar para conseguir el ascenso. Está en nuestra mano. No estaría todo perdido si no lo conseguimos, pero nuestra cabeza está en lograrlo ya».

Respecto a cómo lo afrontan confiesa que «tenemos que tener claro que van a ser 90 minutos, de un partido largo» y reconoce que «el fútbol requiere paciencia. Además hemos visto que el Alcorcón está bien en las últimas jornadas. Será importante empezar bien, pero sin prisa, metiendo un fuerte ritmo al juego. Tengo más miedo a la dificultad del partido, que no seamos nosotros. Hemos tenido muy buen ambiente, eso ha sido clave, y hemos disfrutado de eso».

El Eibar se presenta ante un Alcorcón que ganó 0-3 en Zaragoza y que empató en Almería 1-1 donde hizo un buen partido. El entrenador armero reconoce que «están mucho mejor que al principio y se ve que es un buen equipo. Sabiendo dónde podemos hacer daño, tenemos que intentar estar bien nosotros».

Para el Eibar es una final, «en un partido nos lo jugamos todo, pero lo tenemos que tomar con normalidad. Es un partido de fútbol, no tenemos que pensar más que en eso, en tratar de hacer nuestro juego, disfrutar y olvidarnos de todo lo demás. Si te dejas llevar por la presión será difícil jugar bien», apunta Garitano quien confiesa que «no hay que mirar a otros, no voy a tener la necesidad de mirar lo que pase en otros campos».

«Centrados en lo nuestro»

El preparador armero afirma que hay que centrarse en uno mismo, «tenemos que centrarnos en lo nuestro, como hemos hecho hasta ahora. Hacen falta muchos puntos para subir y no podemos andar mirando a los demás. Si no hacemos lo nuestro, no tengo esperanza de que los demás fallen. No voy a perder el tiempo en los demás». También ha hablado de la afición que va en buen número, «no hemos tenido todas las entradas que queríamos conseguir para ellos y les agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros en Alcorcón» y aprovecha para darles las gracias «de corazón por haber estado tan unidos. Hemos llegado aquí juntos y espero que podamos celebrar juntos el ascenso. Ojalá les podamos dar una alegría. Han estado increíbles durante toda la temporada y queremos celebrar con ellos.

«Orgullosos de haber hecho este viaje juntos»

A lo largo de estos días se ha trabajado en la concentración mental, «estamos hablando del Alcorcón, del plan de partido. Cuanto más te centras en eso más pendiente estás en lo que tienes que hacer. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos, pero no deja de ser fútbol. Gestionar la ansiedad. Para que eso no pase hay que estar lo más tranquilo posible. El equipo ha competido bien todo el año, pero hay un rival enfrente. El otro día nos lo jugábamos todo ante el Tenerife y lo hicimos muy bien. Tenemos que pelear por hacer lo mismo. No vamos a hacer nada especial. Creo mucho en la normalidad y en la rutina y sobre todo en los jugadores».

Máximo respeto al Alcorcón

Hace ocho años se protagonizó el ascenso en Hospitalet de Segunda B a Segunda con Gaizka Garitano en el banquillo, «hace ocho años, el ascenso. No les he dicho nada de lo que vivimos entonces. Hemos entrenado, hacer grupo y poco más. Solo tenemos que ir allí a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. El lunes si pasa lo estaré. Ahora me centro en preparar el partido. No soy un tío muy soñador ni largoplacista».

El preparador de Derio «no espera regalos en Alcorcón, lógicamente son profesionales, están haciendo las cosas muy bien y les tenemos el máximo de los respetos. Una oportunidad única. No hace falta incidir mucho, ellos ya lo saben. En mi época he jugado muchos partidos importantes pero para salvarnos, para sobrevivir. Ahora vamos a por un premio gordo y no se va igual».