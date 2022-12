Gaizka Garitano: «Nuestra mentalidad tiene que ser la de volver a ganar»

El Eibar recibe este domingo, a las 18.30 horas, en Ipurua, al Oviedo. Los armeros quieren seguir con su línea, han logrado dos victorias consecutivas en menos de una semana y quieren firmar la tercera ante el cuadro ovetense. Gaizka Garitano afirma que «tenemos que olvidarnos de las dos victorias anteriores» ante Huesca y Burgos y «tener la mentalidad y el hambre para volver a ganar». El entrenador armero destaca que el equipo asturiano se encuentra «en el mejor momento de la temporada».

«Tenemos que olvidarnos de las dos victorias anteriores y tener la mentalidad y el hambre para volver a ganar. Lo más importante es saber que este partido es muy importante para nosotros, jugamos en casa y nuestra mentalidad tiene que ser la de intentar volver a ganar», afirma el responsable del banquillo eibarrés.

Se presenta el Oviedo que lleva cinco jornadas consecutivas invicto, con la llegada de Álvaro Cervera, el equipo carbayón ha ganado en más firmeza. «Vienen de hacer el mejor partido de la temporada. Estuvieron muy bien contra Las Palmas, hicieron un partidazo, están en una línea muy buena, es un equipo muy reconocible, Alvaro tiene gran experiencia, sus equipos son muy difíciles de batir, están muy bien organizados. Tienen arriba a Sergi Enrich, Borja Bastón, y Obeng, que te ponen en muchos aprietos. Tiene gente muy fuerte y con gran experiencia atrás, los centrales tienen mucha experiencia en la categoría. Tienen las cosas claras, defienden bien. Como siempre, hay que tener respeto al rival, pero más importante que el rival somos nosotros, intentar estar bien, competir este partido como si hubiéramos perdido los dos anteriores y tener la necesidad de ganar», resalta Garitano.

El entrenador eibarrés confirma que su equipo está en buen momento, a falta de dos jornadas para concluir la primera ronda de la competición (el partido de hoy ante el Oviedo y el del próximo domingo frente al Levante). «Llegamos bien, siempre hay cosas para mejorar y tenemos que seguir creciendo y mejorando. El equipo está en buena línea y vamos a ver si completamos una gran semana con nueve puntos de nueve. Va a ser difícil, hay que trabajar mucho el partido y tener paciencia para tener posibilidades», puntualiza.

Hará cambios en el once

Anuncia Garitano que hará cambios en el equipo, «me gusta que todos los jugadores tengan la posibilidad de jugar, tenemos un grupo fantástico, magnífico, todos no pueden jugar, pero estamos utilizando prácticamente a todos los futbolistas, más en semanas de tres partidos. Volveremos a hacer cambios, pero confiamos en todos y no me importa cambiar a cinco o seis, lo importante es que estén bien físicamente. Vamos a intentar sacar el partido de mañana entre todos, los que salgan de principio y los que tengan que salir luego».

En lo que respecta a Ipurua, Garitano se muestra contento, dado que es jugar con un plus más, «en Ipurua estamos encantados, siempre con la ayuda de los nuestros. Cada vez que jugamos en Ipurua es una baza más para nosotros, una ayuda tremenda. El de mañana es un partido muy importante, no solo de cara a la clasificación, sino de cara a la confianza que estamos demostrando. Tenemos que intentar entre todos, entre la afición, los jugadores y el cuerpo técnico, estar siempre unidos en los momentos difíciles, que los va a haber sin duda en el partido de mañana».

El Oviedo juega a resultados cortos

Las dos remontadas protagonizadas frente al Huesca y Burgos, han revalorizado al cuadro armero que está colocado a dos puntos del líder Las Palmas y a uno del Burgos y Alavés, segundo y tercero respectivamente. Las dos primeras plazas están a un partido. De las remontadas protagonizadas, afirma Garitano que «es un proceso natural. Los primeros tiempos cuestan mucho más porque el rival está entero, también es verdad que los rivales están intentando no jugar o jugar a un ritmo muy bajo, con muchas pérdidas de tiempo, con reinicios lentísimos. Es muy difícil coger un ritmo de partido cuando eso pasa. El Oviedo es también un equipo que juega a resultados muy cortitos, defiende muy bien, encaja muy poco y cualquier gol es muy caro en este tipo de partidos. Marcar es muy difícil y siempre que te pones por delante tienes más ventaja y si te pones por detrás tienes que intentar remontar, como hemos hecho en los últimos partidos».

«En Segunda se permiten muchas pérdidas de tiempo, hay mucha simulación, es difícil que se jueguen minutos de juego. Nosotros lo intentamos, nadie nos puede decir que no intentamos jugar rápido, jugar al ataque, sacar rápido, que se jueguen minutos de juego. Todo el mundo tiene que colaborar en esto, no solo nosotros, también los árbitros, para que los partidos no estén tan parados y con tantas interrupciones. Nosotros colaboramos en eso los que más», finaliza.