La SD Eibar recibe este sábado en Ipurua a las 20.30 horas al Málaga CF, un rival que no ha obtenido buenos resultados fuera de La Rosaleda, «pero que tiene equipo para conseguirlos», señala el entrenador armero Gaizka Garitano.

El Málaga se presenta tras perder en la última jornada en su casa ante el Amorebieta , aunque con la intención de resarcirse y conseguir los tres puntos. «En Segunda hay mucha igualdad y el Málaga en su casa había estado espectacular ganando muchos partidos, aunque el otro día perdió con el Amorebieta. Fuera de casa no ha logrado buenos resultados, pero tiene equipo para lograrlo».

El cuadro armero afronta este partido ante el Málaga tras haber caído en Zaragoza y quiere seguir con su buena racha en Ipurua, donde lleva siete jornada consecutivas ganando. «Nosotros no somos un equipo que salga relajado. Cuando no estamos bien es porque no nos han salido las cosas, en eso no tengo miedo. Cuando vienes de perder debes tener esa responsabilidad de lo importante que es el partido ante el Málaga, lo sabemos«.

Garitano señala que el Eibar afronta «un partido complicado» ante los andaluces. «El Málaga tiene un buen equipo con jugadores de calidad, pero miro a mi equipo y me preocupa que veamos a un buen Eibar. Se tiene que notar que venimos de perder, hemos de tratar de imponer nuestro ritmo, que sea alto» apunta el técnico armero.

Recupera a Etxeita

Garitano cuenta con todos sus efectivos, excepto Venancio, Sielva y Franchu que se recuperan de sus respectivas lesiones. La vuelta de Etxeita a la convocatoria puede ser una de las novedades tras superar sus molestias musculares que le impidieron acudir a Zaragoza en la última jornada.