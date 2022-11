El Eibar afronta este domingo en Ipurua, a partir de las 19.00 horas, ante el actual líder Alavés un partido que es más que un derbi. Gaizka Garitano asegura que «tenemos una bonita oportunidad de demostrar que estamos en un buen momento. Es una buena ocasión para ponernos muy arriba en la clasificación».

«Normalmente los entrenadores utilizamos muchos tópicos: que son sólo tres puntos, que es uno más que los otros partidos, pero no es cierto por muchas cosas. Porque jugamos contra el líder, porque jugamos en casa, porque es un derbi, por muchas cosas son más que tres puntos y es un partido bonito para jugar», apunta Garitano.

A juicio del preparador armero se trata de «un partido bonito» y afirma que «el campo estará lleno, el ambiente será bueno. Somos dos equipos que, en mi opinión, estamos en un momento bastante bueno. Es cierto que no va a ser decisivo porque queda toda la temporada por delante, pero también es verdad que quien gane puede coger mucha fuerza y quien pierda lo contrario».

Garitano habla del Alavés, sabe que se trata del líder y reconoce que «eso se trata que tienen un equipo muy bueno y hacen las cosas bien». El preparador armero resalta que el Alavés «es un equipo muy sólido, que no necesita mucho para marcar goles, que defiende muy bien. Sólo ha perdido un partido y ése es el dato más destacado. Cuando has jugado tantos partidos y sólo has perdido un partido, es que has hecho bien las cosas».

«La mayoría de los partidos que gana los ha ganado por un gol, es un equipo muy competitivo, aprieta bien. Es un muy buen equipo para Segunda y nosotros también tenemos que demostrar que somos un buen equipo. Espero que se vea un buen partido y que los puntos se queden en Ipurua», añade.

Oportunidad para demostrar el buen momento

La diferencia entre el Alavés y el Eibar es de cuatro puntos, Garitano es consciente de ello, «tenemos un hueco de cuatro puntos en la clasificación y como he dicho, son tres puntos, pero para nosotros también es una buena oportunidad para ponernos muy arriba. Este fin de semana tenemos una bonita oportunidad de demostrar que estamos en un buen momento».

Resalta que tanto el Eibar y el Alavés son dos equipos con números de goles a favor y en contra bastante parecidos «y últimamente nosotros también estamos más fuertes en defensa. Necesitaremos dar nuestra mejor versión para ganar el domingo y ellos también. Tendremos que estar finos en los últimos metros porque ellos defienden bien y a nosotros en los últimos partidos nos ha costado mucho hacer goles en casa, tenemos que mejorar eso. Tenemos que seguir defendiendo bien, como hemos hecho en los últimos partidos, porque ellos también tienen muy buenos jugadores en ataque. En este tipo de partidos siempre decimos que es muy importante ponerse delante en el marcador. Somos dos equipos que gestionamos muy bien eso, si te pones por delante tienes muchas opciones de ganar el partido».

Garitano apela al espíritu de Ipurua, «cuando hay un partido así y el campo va a estar lleno, siempre esperamos lo mejor, la afición siempre nos acompaña, siempre, y yo creo que el público nota lo que transmite al equipo y nosotros también notamos lo que transmite la gente. En los dos últimos años se ha notado esa armonía entre el equipo y el aficionado. Esa ayuda mutua está ahí y también es nuestra fuerza también. Cuando jugamos en Ipurua lo agradecemos mucho».