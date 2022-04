«Queremos redondear este año histórico que estamos viviendo»

«Con éste son ya doce años en el Eibar y la siento como mi casa»

Su marcha del club tras un descenso que finalmente no se consumó en su primera campaña en Primera no fue el que le habría gustado, pero cuando el Eibar acudió de nuevo a él este verano «respondí que sí encantado», porque «siempre ha sido mi casa, he pasado con este ya 12 años entre jugador, segundo entrenador y entrenador principal y la siento como mi casa». Siete temporadas después ha comprobado la magnitud del crecimiento. «Antes no había nada. Teníamos que hinchar nosotros los balones y ahora hay una gran estructura. Todo ha cambiado para bien. El club ha gestionado muy bien el beneficio que ha supuesto estar esos ocho años en Primera y con la Ciudad Deportiva completará su gran infraestructura.