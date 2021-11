Gaizka Garitano no se fía del Alcorcón, colista de Segunda División, y adelanta que «estamos preparados para afrontar un partido difícil». El técnico armero advierte de la peligrosidad del cuadro alfarero que, pese a ser colista, tiene capacidad de sorpresa, «quizás veamos en Ipurua la mejor versión del Alcorcón hasta ahora». Este duelo se juega en Ipurua este sábado a partir de las 18.15 horas.

El entrenador armero afirma respecto al Alcorcón que «no será fácil porque el contrario viene necesitado. Nuestra intención es seguir demostrando que en casa estamos fuertes, que sacamos los partidos adelante de un modo u otro, a veces con buen juego, otras veces sufriendo hasta el final. La intención es sumar los tres puntos siempre que juegas en casa».

La visita del Alcorcón puede entrar un 'partido trampa', hasta la fecha solo lleva 8 puntos y no ha encontrado su sitio, Garitano afirma que «no me fío del Alcorcón. Esta semana hemos trabajo mucho eso, hemos preparado mentalmente que el Alcorcón vendrá a dar su mejor versión, con nuevo entrenador. Tenemos que estar preparados sabiendo que desde el inicio no será un partido fácil. Estamos preparados para afrontar un partido difícil.Tenemos que hacer bien las cosas, imponer nuestro juego, hacer ocasiones. No es normal que el Alcorcón tenga tan pocos puntos con la plantilla que tiene. Sabemos de la dificultad que tienen estos partidos».

A juicio del responsable del banquillo armero es clave que «tengamos un nivel alto, andar un poco más frescos que en los dos-tres últimos partidos. Hemos mejorado mucho en defensa, cada vez nos hacen menos goles, pero hemos perdido algo de frescura con el balón. Contra el Alcorcón queremos hacer valer nuestra teórica superioridad, pero la teoría es una cosa y luego te encuentras que la práctica no es para nada parecida. Muchas veces el oponente no te deja. Esperamos encontrar un partido en el que podamos mejorar en es».