Frente al Betis en Ipurua, el domingo 5 mayo con el nuevo horario de las 14.00 horas

El partido entre Eibar y Betis se disputará en Ipurua el domingo 5 de mayo en el nuevo horario de las 14.00 horas. Es la primera vez que los armeros afrontan un duelo en ese horario. Tras jugar mañana en Anoeta ante la Real, el siguiente partido será en Ipurua ante el Atlético de Madrid, el sábado día 20 a las 16.15 horas y, después, los azulgrana se desplazarán a Huesca el martes día 23 a las 19.30 horas para jugar en El Alcoraz y, finalmente, el periplo de la semana concluirá el domingo 28 a las 12.00 horas en Mestalla ante el Valencia. A los eibarreses les queda por saber el horario en Villarreal y en Ipurua ante el Barcelona, estos dos choques son los dos últimos de la temporada.

Respecto al derbi de mañana en Anoeta (16.15 horas), Mendilibar tendrá que convocar a un defensa y a un medio del CD Vitoria, filial armero que es colista en su grupo de Segunda B. No ha especificado quiénes pueden ser los elegidos, únicamente ha sido explícito en el sentido de nombrar posiciones. Es lógico porque el equipo está en cuadro, muy especialmente en defensa.

«Siempre que he llamado a algún jugador del filial me ha respondido bien, este año es la primera vez, pero en otras campañas han cumplido con creces». Los jugadores candidatos a ser citados son el central Kaiser; el centrocampista Marí y el delantero Regis, éste en el caso de que Pedro León, con molestias en el sóleo, no pueda estar al cien por cien. Las bajas de Ramis, Bigas, Rubén Peña y Diop, a las que se suman las ya sabidas de Arbilla y Calavera, han dejado la zaga en cuadro.